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Sociedad

OSE proyecta inversión de U$S 400 millones para obras de infraestructura y tecnología

El presidente de OSE detalló los planes para asegurar el suministro de agua y ampliar el saneamiento, bajo la premisa de "transformar la realidad".

Ferreri explicó los planes de OSE.

Ferreri explicó los planes de OSE.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri, afirmó que su gestión busca un cambio estructural en la institución para revertir el atraso en infraestructura y tecnología. "Yo no venía a administrar lo que había, sino que veníamos a transformar la realidad", sostuvo. En este marco, detalló un plan de obras y reformas.

Durante una entrevista en Legítima Defensa 2da. Dosis, de Caras y Caretas, Ferreri indicó que para blindar el sistema de abastecimiento del área metropolitana, OSE impulsa tres proyectos. Destacó la reformulación del Proyecto Neptuno, que ahora se ubicará en Aguas Corrientes con una planta de 200.000 m³ diarios, y la construcción de la Séptima Línea de Bombeo hacia Pando.

Sin embargo, la obra central para la seguridad hídrica es la Represa de Casupá, que permitirá triplicar las reservas actuales. Ferreri defendió este proyecto frente a críticas, calificando los cuestionamientos sobre su utilidad como "un disparate técnico". El jerarca subrayó que contar con una reserva de 200 millones de metros cúbicos "cambia absolutamente el escenario y la robustez del sistema", otorgando una autonomía de 300 días frente a eventos de sequía.

Obras para el saneamiento

En cuanto al saneamiento en el interior del país, el presidente de OSE informó que al inicio de su gestión se encontró con una "situación bastante caótica" y un contrato firmado que presentaba "errores y problemas técnicos muy grandes". Entre las fallas detectadas, mencionó proyectos realizados por drones que no consideraban redes ya existentes o plantas de tratamiento planificadas en terrenos inundables.

Tras un año de renegociación, el ente duplicará la inversión anual en el área, pasando de 32 a U$S 60 millones. El plan prioriza 35 localidades, incluyendo obras estratégicas como la planta de tratamiento de Mercedes y redes en Colonia y Maldonado.

Modernización tecnológica

La modernización tecnológica es otro de los pilares, con una inversión prevista de U$S 63 millones. Ferreri señaló que el organismo presenta un rezago importante frente a otras empresas públicas: "OSE hoy todavía no tiene medidores digitales". Para subsanarlo, se instalarán los primeros 100.000 medidores inteligentes que permitirán monitorear el consumo de forma diaria y online.

Finalmente, en el ámbito de los recursos humanos, el jerarca destacó un cambio en la política de ascensos para eliminar la discrecionalidad. "Hacía 40 años que no se hacían concursos internos transparentes en OSE", afirmó Ferreri, al anunciar que ya existen 50 procesos de concurso en marcha para que los funcionarios asciendan por mérito propio en el escalafón.

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