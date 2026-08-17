OSE proyecta inversión de U$S 400 millones para obras de infraestructura y tecnología

Obras para el saneamiento

En cuanto al saneamiento en el interior del país, el presidente de OSE informó que al inicio de su gestión se encontró con una "situación bastante caótica" y un contrato firmado que presentaba "errores y problemas técnicos muy grandes". Entre las fallas detectadas, mencionó proyectos realizados por drones que no consideraban redes ya existentes o plantas de tratamiento planificadas en terrenos inundables.

Tras un año de renegociación, el ente duplicará la inversión anual en el área, pasando de 32 a U$S 60 millones. El plan prioriza 35 localidades, incluyendo obras estratégicas como la planta de tratamiento de Mercedes y redes en Colonia y Maldonado.

Modernización tecnológica

La modernización tecnológica es otro de los pilares, con una inversión prevista de U$S 63 millones. Ferreri señaló que el organismo presenta un rezago importante frente a otras empresas públicas: "OSE hoy todavía no tiene medidores digitales". Para subsanarlo, se instalarán los primeros 100.000 medidores inteligentes que permitirán monitorear el consumo de forma diaria y online.

Finalmente, en el ámbito de los recursos humanos, el jerarca destacó un cambio en la política de ascensos para eliminar la discrecionalidad. "Hacía 40 años que no se hacían concursos internos transparentes en OSE", afirmó Ferreri, al anunciar que ya existen 50 procesos de concurso en marcha para que los funcionarios asciendan por mérito propio en el escalafón.