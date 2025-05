Caos en Primaria: 900 grupos superpoblados obligó a recurrir a maestros comunitarios

La medida permitió aliviar parcialmente la situación, aunque Pereira reconoció que no fue suficiente: “¿Se atendió la totalidad? No. Es lo que hay que hacer, y yo creo que no es desdoblar, vestir un santo para vestir otro. Pero era una emergencia que había que atender”.

Consultada sobre las herramientas disponibles para los docentes ante este nuevo escenario, en el que se han flexibilizado criterios de repetición y recursado, la consejera destacó que el subsistema de Primaria cuenta con una trayectoria en la implementación de programas y proyectos de acompañamiento pedagógico. “Un maestro más un maestro de apoyo. Figuras que hagan que esos niños tengan un acompañamiento necesario para transitar”, indicó.

Niveles de rendimiento

Pereira subrayó además la complejidad del aula actual, donde conviven estudiantes con diferentes niveles de rezago, otros con rendimiento medio, y también quienes tienen capacidades avanzadas. “Imagínense ustedes. Grupo de segundo año. Donde hay niños que vienen con rezago educativo. Niños que no lo tienen, el rezago, porque también hay que atender a aquellos que vienen en un nivel medio. Los otros que son menores en porcentaje, pero también tienes que atenderlos. Aquellos que tienen capacidades superiores. Aquellos que están, lo que en la jerga entendemos como despegados. También hay que darle una respuesta”, concluyó.