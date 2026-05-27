Uruguay seguirá bajo un escenario de frío, humedad y nieblas en los próximos días

Hacia jueves y viernes se mantendrá el patrón de estabilidad relativa, aunque con abundante nubosidad y vientos moderados del este y noreste. Inumet prevé máximas de entre 16°C y 18°C en el sur y este, mientras que Windguru mantiene proyecciones de viento algo más intensas sobre la costa del Río de la Plata y el litoral atlántico, principalmente en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

Los modelos consultados no muestran, por el momento, eventos severos ni lluvias significativas para los próximos días, aunque no se descartan precipitaciones aisladas y escasas en sectores del este y noreste del país. La tendencia general indica un cierre de semana con ambiente húmedo, mañanas frías y persistencia de nubosidad variable.