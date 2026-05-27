Uruguay seguirá bajo un escenario de frío, humedad y nieblas en los próximos días

El tiempo en Uruguay continuará marcado por frío, elevada humedad y presencia persistente de nieblas y neblinas durante gran parte de la semana, según coinciden los pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Metsul y los modelos de Windguru. Las condiciones serán estables en términos generales, aunque con abundante nubosidad y sensación térmica inferior a la temperatura real en varias zonas del país.
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Pronóstico para miércoles
Para este miércoles, el pronóstico oficial prevé una jornada nubosa y cubierta, con formación de nieblas y neblinas tanto en la mañana como hacia la noche. En el área metropolitana y sur del país las temperaturas oscilarán entre 8°C y 15°C, mientras que en el interior las mínimas podrán descender algunos grados más durante las madrugadas.
De acuerdo con Metsul, el predominio de humedad sobre la región favorecerá la persistencia de bancos de niebla densos, especialmente durante las primeras horas del día y en zonas rurales o cercanas a cursos de agua. Además, el organismo meteorológico brasileño advierte que el ambiente continuará frío y con escasa amplitud térmica en buena parte del territorio uruguayo.
Hacia jueves y viernes se mantendrá el patrón de estabilidad relativa, aunque con abundante nubosidad y vientos moderados del este y noreste. Inumet prevé máximas de entre 16°C y 18°C en el sur y este, mientras que Windguru mantiene proyecciones de viento algo más intensas sobre la costa del Río de la Plata y el litoral atlántico, principalmente en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.
Los modelos consultados no muestran, por el momento, eventos severos ni lluvias significativas para los próximos días, aunque no se descartan precipitaciones aisladas y escasas en sectores del este y noreste del país. La tendencia general indica un cierre de semana con ambiente húmedo, mañanas frías y persistencia de nubosidad variable.