Caso Julieta Prandi: condenaron a prisión al exesposo por abuso sexual

La reacción de Julieta Prandi y sus declaraciones

Al salir del tribunal, visiblemente emocionada, Prandi destacó la importancia de la condena. "No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia", expresó. "Las víctimas desisten de denunciar o directamente las matan. Espero que cambien las condiciones para las víctimas. Hoy vuelvo a vivir, hay un antes y un después en mi vida", afirmó, calificando la sentencia como una "condena ejemplar".

Según trascendió en imágenes, la modelo experimentó una sensación de alivio inmediato tras conocer el fallo, abrazando a quienes la acompañaban y siendo consolada por Emanuel Ortega.

Próximos pasos de la detención

Claudio Contardi fue trasladado a la Alcaidía Departamental de Campana. Ahora, el Servicio Penitenciario deberá definir el penal en la Provincia de Buenos Aires donde cumplirá su condena, que podría ser en Florencio Varela, Magdalena o San Martín. Se espera que permanezca en un pabellón aislado, considerando la mediatización del caso.

(Con información de C5N)