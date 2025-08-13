Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Julieta Prandi | prisión | exesposo

19 años de cárcel

Caso Julieta Prandi: condenaron a prisión al exesposo por abuso sexual

La justicia argentina resolvió condenar al exesposo de Julieta Prandi por reiterados delitos sexuales.

Por Redacción Caras y Caretas

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, exesposo de la modelo y conductora Julieta Prandi, a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género.

La sentencia, que fue anunciada luego de tres audiencias, se hizo efectiva de forma inmediata y Contardi fue detenido en el mismo tribunal. La pena dictada se aproxima a los 20 años que había solicitado la fiscalía.

Julieta Prandi, quien no pudo presenciar la lectura del veredicto debido a una orden de restricción contra el acusado, se enteró del fallo en una sala contigua. Según se informó, la modelo se descompensó por la emoción y debió ser atendida, pero luego se la vio abrazada a su equipo de abogados, liderado por Fernando Burlando, y a su pareja, Emanuel Ortega.

La reacción de Julieta Prandi y sus declaraciones

Al salir del tribunal, visiblemente emocionada, Prandi destacó la importancia de la condena. "No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia", expresó. "Las víctimas desisten de denunciar o directamente las matan. Espero que cambien las condiciones para las víctimas. Hoy vuelvo a vivir, hay un antes y un después en mi vida", afirmó, calificando la sentencia como una "condena ejemplar".

Según trascendió en imágenes, la modelo experimentó una sensación de alivio inmediato tras conocer el fallo, abrazando a quienes la acompañaban y siendo consolada por Emanuel Ortega.

Próximos pasos de la detención

Claudio Contardi fue trasladado a la Alcaidía Departamental de Campana. Ahora, el Servicio Penitenciario deberá definir el penal en la Provincia de Buenos Aires donde cumplirá su condena, que podría ser en Florencio Varela, Magdalena o San Martín. Se espera que permanezca en un pabellón aislado, considerando la mediatización del caso.

(Con información de C5N)

