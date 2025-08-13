Este jueves 14 de agosto, docentes de la Universidad de la República ( Udelar) y de Secundaria realizarán un paro parcial en la tarde para sumarse a la tradicional marcha en memoria de los mártires estudiantiles, convocada cada año por el movimiento estudiantil.
Docentes de Udelar y Secundaria paran este 14 de agosto para marchar en homenaje a los mártires estudiantiles
La movilización del 14 de agosto partirá desde la explanada de la UdelaR hacia el Palacio Legislativo, reclaman mayor presupuesto para la educación pública.