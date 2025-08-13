Docentes de Udelar y Secundaria paran este 14 de agosto para marchar en homenaje a los mártires estudiantiles

Habrá un cierre cultural luego de la marcha, están confirmadas para el evento las bandas Malditos Planetas, La Reina de la Teja, KungFu Ombijam y Kb.

Mayor presupuesto

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, señaló recientemente que el desarrollo del país implica atender las propuestas de todos los movimientos sociales y sindicales y subrayó que el aumento solicitado busca fortalecer la presencia universitaria en todo el territorio, mejorar la relación entre docentes y estudiantes y reforzar la investigación.

La fecha recuerda el asesinato de Líber Arce, estudiante de Odontología, baleado por la espalda durante una protesta por el boleto estudiantil gratuito en agosto de 1968. Su muerte marcó un hito en la represión a las movilizaciones estudiantiles, que también se cobró las vidas de Hugo de los Santos, Susana Pintos, Heber Nieto, Julio Spósito, Ibero Gutiérrez, Santiago Rodríguez Muela, Joaquín Kluver, Ramón Peré y Walter Medina.