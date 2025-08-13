Un abogado desaparecido, un auto incendiado y un cráneo en el baúl

El hallazgo de restos humanos en un auto incendiado mantiene en vilo a la Policía. Este lunes, en un descampado próximo a Parque Guaraní y el barrio Ideal (Montevideo) se encontró un vehículo Volkswagen completamente quemado. En su baúl, los investigadores localizaron un cráneo con un disparo y otros huesos humanos, todos incinerados.
El auto pertenece a un abogado y exjuez penal que lleva varios días desaparecido, aunque los peritos aún no confirmaron si los restos son suyos. Según fuentes del caso, el cuerpo no estaba completo.
El hallazgo se produjo en un terreno cercano a una estación de UTE, entre las calles Emilio Ravignani y Camino Felipe Cardoso. En la escena trabajó personal de Homicidios y de Policía Científica, que busca establecer desde cuándo estaba el vehículo en el lugar y el momento exacto en que fue incendiado.
Otro caso en Minas
Por otro lado la Policía de Lavalleja investiga el hallazgo de dos cráneos humanos en una propiedad ubicada en las inmediaciones de camino Pazo de la Azotea e Ignacio Larrea, en la ciudad de Minas. El descubrimiento fue reportado en la mañana del sábado, lo que derivó en un rápido despliegue policial en la zona.
De acuerdo con fuentes policiales, el hallazgo de los restos óseos tuvo luego de que un vecino llamará al 911 para alertarlos de la situación. La fiscal de 1° turno, Beatriz Protesoni, asumió la conducción del caso y dispuso el traslado de los restos al Instituto Técnico Forense (ITF) para su análisis.
Como parte de las actuaciones, también se tomaron declaraciones a testigos y a vecinos del área, con el objetivo de obtener datos que ayuden a esclarecer el hecho. Por el momento, las autoridades no han determinado las circunstancias en las que se produjo el hallazgo ni el posible origen de los restos.
La investigación continúa en curso y se aguardan los resultados periciales para avanzar en la causa.