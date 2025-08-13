Hacete socio para acceder a este contenido

¿Homicidio mafioso?

Confirman que cuerpo hallado en auto incendiado en Flor Maroñas pertenecía a exjuez Luis Alberto Delfino

¿Quién era el abogado y exjuez que fue asesinado de un tiro en la cabeza e incinerado en su auto en un descampado?

Por Redacción Caras y Caretas

La Policía Científica confirmó que el cuerpo encontrado el pasado lunes en el interior de un vehículo calcinado en Flor de Maroñas pertenece al exjuez y abogado penal Luis Alberto Delfino Vivo (quien se encontraba desaparecido), informó este miércoles Subrayado.

El cráneo y otros huesos de la víctima fueron encontrados en el baúl de un auto Volkswagen Gol que apareció en un descampado ubicado entre las calles Pantaleón Pérez y Emilio Ravignani (Flor de Maroñas) cerca de una estación de UTE, próxima a Parque Guaraní.

Las pericias forenses también establecieron que el cráneo hallado en el lugar tenía una herida de arma de fuego, por lo que el caso -que en un primer momento fue caratulado como “muerte dudosa” debido al estado del cadáver- fue reclasificado como un homicidio por parte de la fiscalía actuante, quien ahora trabaja en conjunto con el departamento de Homicidios de la Policía Nacional.

El vehículo apareció completamente incendiado en una zona de difícil acceso. Según testigos de la zona consultados, el auto no estaba en el lugar el domingo pasado, por lo que se presume que fue llevado e incendiado allí durante la madrugada del lunes 11 de agosto.

¿Quién era el Dr. Luis Alberto Delfino Vivo?

Nacido el 20 de enero de 1962, el abogado de profesión (Udelar) y masón, trabajó en el Estudio Jurídico Delfino Cazet entre enero de 1978 y marzo de 1993.

En marzo de 1993, Delfino ingresó al Poder Judicial como juez de Paz de la 19ª sección judicial de Canelones. Luego, ese mismo año, pasó a ser juez de Paz departamental en Pando, y en 1995 pasó a desempeñarse como juez letrado en Cerro Largo.

En 1998, fue trasladado al Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa (Canelones), cargo del que fue destituido en octubre del año 2000 por hechos de corrupción.

En el ámbito privado, fue propietario y administrador de ITATI Sociedad Ganadera (Paysandú), entre enero de 1983 y junio de 1993.

