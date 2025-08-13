Confirman que cuerpo hallado en auto incendiado en Flor Maroñas pertenecía a exjuez Luis Alberto Delfino

El vehículo apareció completamente incendiado en una zona de difícil acceso. Según testigos de la zona consultados, el auto no estaba en el lugar el domingo pasado, por lo que se presume que fue llevado e incendiado allí durante la madrugada del lunes 11 de agosto.

¿Quién era el Dr. Luis Alberto Delfino Vivo?

Nacido el 20 de enero de 1962, el abogado de profesión (Udelar) y masón, trabajó en el Estudio Jurídico Delfino Cazet entre enero de 1978 y marzo de 1993.

En marzo de 1993, Delfino ingresó al Poder Judicial como juez de Paz de la 19ª sección judicial de Canelones. Luego, ese mismo año, pasó a ser juez de Paz departamental en Pando, y en 1995 pasó a desempeñarse como juez letrado en Cerro Largo.

En 1998, fue trasladado al Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa (Canelones), cargo del que fue destituido en octubre del año 2000 por hechos de corrupción.

En el ámbito privado, fue propietario y administrador de ITATI Sociedad Ganadera (Paysandú), entre enero de 1983 y junio de 1993.