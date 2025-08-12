Peirano: "Me di cuenta que le erré y hay jugadores que no van más"

Los jugadores reconocieron e hicieron una autocritica grande por lo hecho o mejor dicho, por lo no hecho en el clásico.

Los dirigentes a sugerencia de Sebastián Eguren, se reunieron con el entrenador y asumió toda la responsabilidad y le confesó a los dirigentes de sus errores antes y durante el partido y también deslizó algunos conceptos sobre algunos jugadores.

Los dirigentes lo escucharon, le hicieron ver lo que no gustaba de su actuación y le renovaron el voto de confianza, no sin antes sin preguntarle si estaba "convencido". Ante la respuesta afirmativa, los dirigentes entenderon que un corte de cicilo ahora podría ser contraproducente para los intereses del club.

La directiva lo terminó respaldando

Alrededor de las 19 horas en la casa tricolor en el Gran Parque Central hubo reunión de directiva. A las 21:30 horas se votó la continuidad o no del entrenador y la votación se cerró con un saldo negativ de 8-3, con críticas encendidas. Entre los que se oponían a la continuidad de Peirano estaban dirigentes del oficialismo y la oposición. Raúl Giuria, Antonio Palma, Alex Saúl, Javier Gomensoro, Eduardo Ache, Tatiana Villaverde, Alejandro Balbie y Alejandro Irastroza, finalmente terminaron respaldando la decisión del presidente de que el entrenador se mantenga en el cargo.

Vairo habló finalizada la reunión de directiva: "Hablamos con la gerencia deportiva, con Sebastián Eguren, Ligüera y Pablo Budna. Tuvimos una reunión con los referentes del plantel, y después con Peirano. Escuchamos a todos. La decisión es que Pablo Peirano sigue en el cargo con todo su cuerpo técnico. También fue la opiníon de la dirección deportiva encabezada por Eguren. Por supuesto que hubo muchas coincidencias, fue un resultado muy doloroso, todavía nos estamos recuperando, hubo mucha autocrítica de todas las partes, del cuerpo técnico y los jugadores. Pero ahora toca levantar la cabeza y seguir adelante. Todavía estamos primeros en la Anual y con la ventaja para encarar el resto del torneo. Sé que estas decisiones son muy difíciles, hay muchos hinchas que enseguida solicitan el cambio de entrenador, otros que no, nunca vamos a tener una visión unánime de la hinchada, pero creemos que es la mejor decisión para el momento. Luego de haber escuchado a todas las partes, con la autocrítica de todos, de las cosas que no se hicieron bien en este último partido, decidimos la contunuidad. Ahora hay que aprender de estos errores y mirar para adelante con optimismo", dijo el presidente.

El dirigente fue consultado sobre la autocrítica de los jugadores, más allá del posicionamiento del entrenador. "Por supuesto que sí. Nosotros nos juntamos con Coates, ‘Mauri’ Pereyra y Luis Mejía. Son jugadores de experiencia, reconocen que por encima de posibles planteamientos que de repente no fueron lo que se entendía más adecuado, los jugadores quedaron en un gran debe en cuanto al rendimiento. Fueron totalmente conscientes, lo dejaron claro. También dejaron claro el apoyo al cuerpo técnico. Entienden que están trabajando bien", dijo Vairo.

Nacional va al TAS

En la reunión de comisión directiva Nacional dfinió que concurrirá al TAS. El pasado miércoles 6, el Tribunal de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ratificó el fallo de la Comisión Disciplinaria por los incidentes que ocurrieron un mes antes en el clásico entre Peñarol y Nacional correspondiente a la final del Torneo Intermedio. Pese a que las apelaciones de ambas instituciones no resultaron favorables, Nacional lo seguirá intentado y es por eso que la dirigencia determinó ir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para intentar reducir la pena de la quita de puntos. "También definimos que vamos a ir al TAS por el resultado de la apelación" , aseguró el presidente Ricardo Vairo.

La intención de Nacional no solo es reducir la sanción, sino que se la quiten para esta temporada y sea aplicada en el Intermedio 2026, ya que los hechos ocurrieron en ese torneo: “Nacional planteó también el hecho de que no tenían que se tres puntos, sino uno. Pero, más que nada, lo que se argumenta con mucha solidez es donde se aplican”.

El costo de ir al TAS sería de unos 70.000 dólares, pero “depende si es uno o tres jueces los que se ponen”.