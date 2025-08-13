Fratti sobre María Dolores: "Una de las mejores compras que realizó el INC en su historia"

Para demostrar que la actual discusión "ha estado siempre presente", Fratti evocó debates de la década de 1950 sobre el acceso a la tierra y mencionó que, entre 1962 y 1965, el Partido Nacional presentó tres proyectos de reforma agraria. “Que nadie se asuste —aclaró—, ninguno de estos tres era comunista ni socialista, y no existía el Frente Amplio”.

En su exposición, defendió la adquisición de la estancia como una de las más relevantes en la historia del INC: “Si no es la mejor, es una de las mejores compras que ha realizado el Instituto en su historia”. Según indicó, el predio fomentará la producción lechera y cuenta con el respaldo unánime de las gremiales del sector. “Absolutamente todas las gremiales lecheras le han dado el ok a esta compra”, afirmó, recordando que estas organizaciones han reclamado tierras para ampliar su producción o resolver las dificultades que enfrentan los arrendatarios en un contexto de inversiones intensivas y problemas de recambio generacional.