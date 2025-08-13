El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, enfrentó este miércoles la primera interpelación de esta legislatura, convocada por el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien cuestionó la legalidad y conveniencia de la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), que implicó un desembolso de 32,5 millones de dólares.
Fratti sobre María Dolores: "Una de las mejores compras que realizó el INC en su historia"
“Absolutamente todas las gremiales lecheras le han dado el ok a esta compra”, destacó el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, sobre la adquisición de la estancia María Dolores.