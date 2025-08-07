Catedral reconoció que alquiló salón a Gustavo Basso en el que se encontraron documentos

A casi dos semanas del informe televisivo que vinculó a la Iglesia de Florida con uno de los socios de Conexión Ganadera, los consejos Pastoral y de Asuntos Económicos de la parroquia de la catedral emitieron un comunicado en el que confirmaron el vínculo contractual con Gustavo Basso.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según el comunicado, la parroquia alquilaba el salón Emaús, un espacio perteneciente a la capilla del barrio La Calera de Florida, a Basso. El vínculo fue establecido con el objetivo de que el socio de Conexión Ganadera almacenara muebles y otros objetos mientras realizaba una reforma. El comunicado aclara que el espacio se alquila con distintos fines, y actualmente funciona allí un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La reacción de la Iglesia ocurrió diez días después de que Telenoche revelara que durante el vacimiento del local alquilado a Basso se detectarion varios cuadernos con información vinculada a la firma ganadera, que se encuentra bajo investigación judicial.
No tenías conocimiento del contenido
Los representantes de la parroquia señalaron que no tenían conocimiento del contenido almacenado en el local y afirmaron que no realizan inventarios del material que ingresan los arrendatarios.
Sobre el momento en que se vació el salón, entre el 6 y el 8 de mayo, coincidiendo con allanamientos de Interpol en Florida y Mercedes, los consejos explicaron que se trató de una coincidencia de fechas. Según el comunicado, el contrato con Basso vencía en abril, y el espacio ya había sido solicitado para un nuevo alquiler.
Ambos consejos reafirmaron que en su momento no observaron ninguna situación irregular al concretar el alquiler. Expresaron además sentirse agraviados por las consecuencias del caso, y consideraron que es injusto que se extienda a la institución religiosa.
Contenido de los cuadernos
Los cuadernos en cuestión, que fueron entregados a Interpol por el noticiero antes amencionado, incluyen 336 páginas con anotaciones, nombres y apellidos de inversores, teléfonos celulares, montos de dinero y números de cuentas bancarias, entre otros datos. Los registros abarcan los años 2013, 2014, 2018, 2019 y 2020.
Varias de las anotaciones vinculan a Hernandarias XIII, empresa propietaria del principal campo tenedor de ganado de Conexión Ganadera y que también era administrado por su exdirector Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow. La Justicia decretó la liquidación y disolución de la empresa en marzo.