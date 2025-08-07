Catedral reconoció que alquiló salón a Gustavo Basso en el que se encontraron documentos

No tenías conocimiento del contenido

Los representantes de la parroquia señalaron que no tenían conocimiento del contenido almacenado en el local y afirmaron que no realizan inventarios del material que ingresan los arrendatarios.

Sobre el momento en que se vació el salón, entre el 6 y el 8 de mayo, coincidiendo con allanamientos de Interpol en Florida y Mercedes, los consejos explicaron que se trató de una coincidencia de fechas. Según el comunicado, el contrato con Basso vencía en abril, y el espacio ya había sido solicitado para un nuevo alquiler.

Ambos consejos reafirmaron que en su momento no observaron ninguna situación irregular al concretar el alquiler. Expresaron además sentirse agraviados por las consecuencias del caso, y consideraron que es injusto que se extienda a la institución religiosa.

Contenido de los cuadernos

Los cuadernos en cuestión, que fueron entregados a Interpol por el noticiero antes amencionado, incluyen 336 páginas con anotaciones, nombres y apellidos de inversores, teléfonos celulares, montos de dinero y números de cuentas bancarias, entre otros datos. Los registros abarcan los años 2013, 2014, 2018, 2019 y 2020.

Varias de las anotaciones vinculan a Hernandarias XIII, empresa propietaria del principal campo tenedor de ganado de Conexión Ganadera y que también era administrado por su exdirector Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow. La Justicia decretó la liquidación y disolución de la empresa en marzo.