Partido Nacional busca frenar instalación de sitio de memoria en Lavalleja

Procedimiento "bajo todas las garantías de la ley”

Entrevistado en el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV, Genaro Rivero, integrante de la Red Nacional de Sitios de Memoria y de la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria defendió la legalidad del procedimiento realizado. “Nosotros no nos vamos a involucrar con el debate que se está dando en el departamento, que está dando el Partido Nacional, que tiene que ver con un tema normativo que no nos corresponde”, sostuvo.

Rivero afirmó que el proceso “fue realizado bajo todas las garantías de la ley” y remarcó que durante el debate en la Junta Departamental “no hubo cuestionamiento a eso”.

Además, señaló que mantuvieron reuniones con Mauro Álvarez, quien les trasladó la interpretación jurídica manejada por las autoridades departamentales. Según explicó, el elemento que será instalado no constituye un monumento en sí mismo.

“Ahí lo que se esgrime como monumento es simplemente un soporte para la placa y por lo tanto, primeramente podía salir con anuencia de intendente, nada más”, indicó. No obstante, agregó que igualmente se promovió un decreto en la Junta Departamental “para dar más grado de garantías”.

Por el momento, desde el colectivo aseguran que continuarán adelante con la actividad prevista, ya que, según señalaron, no recibieron ninguna notificación que impida concretarla.