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Sociedad Lavalleja |

En el mes de la memoria

Partido Nacional busca frenar instalación de sitio de memoria en Lavalleja

La bancada de ediles del Partido Nacional anunció la presentación de dos recursos administrativos contra el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, por entender que la propuesta no cuenta con la anuencia requerida.

Partido Nacional busca frenar instalación de sitio de memoria en Lavalleja. En la foto: Daniel Ximénez, intendente de Lavalleja.&nbsp;

Partido Nacional busca frenar instalación de sitio de memoria en Lavalleja. En la foto: Daniel Ximénez, intendente de Lavalleja. 

 Diego Lafalche / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

La instalación de un sitio de memoria prevista para el próximo 29 de mayo frente a un cuartel en Lavalleja quedó envuelta en una controversia política y jurídica luego de que la bancada de ediles del Partido Nacional anunciara el pasado viernes la presentación de dos recursos administrativos contra el intendente departamental, el frenteamplista Daniel Ximénez.

La decisión de los ediles blancos surge tras el avance impulsado por la Intendencia y por el presidente de la Junta Departamental, Mauro Álvarez, para concretar la colocación del sitio de memoria pese a que, de acuerdo con la interpretación nacionalista, no se alcanzaron los votos necesarios en el legislativo departamental.

La resistencia del Partido Nacional se basa en que, si bien la instalación responde a una ley nacional vinculada a los sitios de memoria, entienden que la colocación de un monumento de esas características requiere la aprobación formal de la Junta Departamental.

Procedimiento "bajo todas las garantías de la ley”

Entrevistado en el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV, Genaro Rivero, integrante de la Red Nacional de Sitios de Memoria y de la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria defendió la legalidad del procedimiento realizado. “Nosotros no nos vamos a involucrar con el debate que se está dando en el departamento, que está dando el Partido Nacional, que tiene que ver con un tema normativo que no nos corresponde”, sostuvo.

Rivero afirmó que el proceso “fue realizado bajo todas las garantías de la ley” y remarcó que durante el debate en la Junta Departamental “no hubo cuestionamiento a eso”.

Además, señaló que mantuvieron reuniones con Mauro Álvarez, quien les trasladó la interpretación jurídica manejada por las autoridades departamentales. Según explicó, el elemento que será instalado no constituye un monumento en sí mismo.

“Ahí lo que se esgrime como monumento es simplemente un soporte para la placa y por lo tanto, primeramente podía salir con anuencia de intendente, nada más”, indicó. No obstante, agregó que igualmente se promovió un decreto en la Junta Departamental “para dar más grado de garantías”.

Por el momento, desde el colectivo aseguran que continuarán adelante con la actividad prevista, ya que, según señalaron, no recibieron ninguna notificación que impida concretarla.

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