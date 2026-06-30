Combustibles bajan a partir de este miércoles de 1 de julio

Gasoil 50S: de $ 61,76 a $ 58,68 - Una reducción de $ 3,08 (-5%).

Supergás: de $ 101,26 a $ 93,56 - Una reducción de $ 7,7 (-7,6%).

Con el nuevo precio del supergás, la recarga de una garrafa de 13 kilos baja $ 100,10 (de $ 1.316,38 a 1.216,28).

MIEM desataca política del gobierno

Señala el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que "desde abril el Poder Ejecutivo ha seguido una política de amortiguación del shock de los precios internacionales del petróleo sobre el mercado interno, originado por el conflicto en Medio Oriente. En el marco de una reversión del shock internacional, el Poder Ejecutivo mantiene una política de seguimiento mensual de ajustes tarifarios".

Ministra Cardona

La ministra Cardona, en sus cuenta de la red X, destacó: "Baja en los combustibles para julio y reducción de $100 pesos en la garrafa de Supergás".

"Nuestro gobierno actuó para mitigar el impacto de la guerra en el aumento de los precios internacionales, evitando trasladar el shock inicial y amortiguando los aumentos registrados a nivel mundial", agrega.

Para Cardona, se trata de "una gestión responsable y atenta, hoy podemos comunicar una baja de 5% para nafta y gasoil, y de 7,6% para el supergás. Con la llegada del frío y la mayor demanda de supergás, esta baja se traduce en un alivio concreto para el bolsillo de nuestra gente".