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Mundo Mercosur | Peña |

Acuerdo con la Unión Europea

Presidente de Paraguay encaró a su pares: ¿Queremos un Mercosur donde el fuerte pisotee al débil?

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, cuestionó las "asimetrías" entre los miembros del Mercosur, tras la reciente firma del acuerdo con la Unión Europea.

Presidente de Paraguay, Santiago Peña.

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En la 68° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, les preguntó a sus pares si apoyan que "el más grande pueda asfixiar al más pequeño", en referencia a las diferencias que tienen naciones grandes como Brasil y Argentina con otras "no tan grandes, no pequeñas", como Paraguay y Uruguay.

"Pedimos espacio para desarrollarnos", apuntó Peña sobre los pequeños países que también son miembros fundadores.

"Estamos decidiendo qué clase de Mercosur queremos de cara a las próximas generaciones, ¿queremos un Mercosur donde el fuerte pisotee al débil, el más grande pueda asfixiar al más pequeño? ¿O queremos un Mercosur que realmente sea reconocido por la generosidad de la integración?", interrogó el mandatario paraguayo.

Peña advirtió que los procesos de integración que triunfaron en el mundo nunca se basaron en la imposición del "más fuerte" de sus miembros.

Diferendos por las cuotas de exportaciones del Mercosur a Europa

"La cancha no está nivelada para todos por igual, no tenemos el mismo mercado ni las mismas industrias, ni la misma logística. Y un país sin litoral disputa este partido con un peso y una mochila un poco más pesada que el resto", insistió.

"¿Para qué negociamos con Europa si el acceso a nuevos mercados no ha de servir para desarrollar lo que todavía no está desarrollado? ¿Para qué sirve un acuerdo de libre comercio que reproduce las asimetrías que existen en lugar de corregirlas?", cuestionó Peña.

FUENTE: RT en Español

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