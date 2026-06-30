En la 68° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, les preguntó a sus pares si apoyan que "el más grande pueda asfixiar al más pequeño", en referencia a las diferencias que tienen naciones grandes como Brasil y Argentina con otras "no tan grandes, no pequeñas", como Paraguay y Uruguay.
Acuerdo con la Unión Europea
Presidente de Paraguay encaró a su pares: ¿Queremos un Mercosur donde el fuerte pisotee al débil?
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, cuestionó las "asimetrías" entre los miembros del Mercosur, tras la reciente firma del acuerdo con la Unión Europea.