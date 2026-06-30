Presidente de Paraguay encaró a su pares: ¿Queremos un Mercosur donde el fuerte pisotee al débil?

Peña advirtió que los procesos de integración que triunfaron en el mundo nunca se basaron en la imposición del "más fuerte" de sus miembros.

Diferendos por las cuotas de exportaciones del Mercosur a Europa

"La cancha no está nivelada para todos por igual, no tenemos el mismo mercado ni las mismas industrias, ni la misma logística. Y un país sin litoral disputa este partido con un peso y una mochila un poco más pesada que el resto", insistió.

"¿Para qué negociamos con Europa si el acceso a nuevos mercados no ha de servir para desarrollar lo que todavía no está desarrollado? ¿Para qué sirve un acuerdo de libre comercio que reproduce las asimetrías que existen en lugar de corregirlas?", cuestionó Peña.