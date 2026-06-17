La Corte Electoral adoptó un nuevo reglamento para la recolección de adhesiones destinadas a promover plebiscitos: ahora se exigirá, además de la firma, la impresión de la huella dactilar. Desde el organismo se entiende que la modificación aportará mayores garantías a los ciudadanos que adhieren a las consultas populares, luego de que en las últimas iniciativas se invalidase un número significativo de firmas. Esto sucedió, por ejemplo, en el plebiscito sobre la seguridad social y también en el plebiscito “por una deuda justa”; este último, de hecho, no llegó a las adhesiones necesarias.
Corte Electoral
Comenzarán a exigir huellas dactilares en la recolección de firmas para plebiscitos
Desde la Corte Electoral aseguran que da “más garantías” e iguala los requisitos a los del referéndum.