Comenzarán a exigir huellas dactilares en la recolección de firmas para plebiscitos

A diferencia de los plebiscitos, la impresión de la huella ya era un requisito para las iniciativas de referéndum contra leyes, como lo fue en el caso de la consulta popular contra la ley de urgente consideración. Ahora, la huella se aplicará a la recolección de adhesiones para promover “iniciativas de reforma constitucional, referéndum contra decretos de las Juntas Departamentales, iniciativas populares en materia de gobiernos departamentales o municipales, iniciativas sobre asuntos que interesen a localidades, apelaciones ante la Cámara de Representantes de resoluciones de los intendentes o decretos de las Juntas Departamentales presentadas por inscriptos en el Registro Cívico Nacional al amparo de los derechos otorgados por la Constitución o las leyes”.