Sociedad Sebastián Marset |

Un vecino más

¿Cómo vivía en Buenos Aires Luis Fernández Albín, el narco uruguayo vinculado con Sebastián Marset?

El narco uruguayo estuvo vinculado con Sebastián Marset y fue el organizador de una de las mayores operaciones de cocaína de los últimos años.

Momento de la captura del narco Luis Fernando Fernández Albín en Buenos Aires.

 Ministerio del Interior
Por Redacción Caras y Caretas

Luis Fernández Albín, el narco uruguayo vinculado con Sebastián Marset que detuvieron en Argentina fue el organizador de una de las mayores operaciones de cocaína de los últimos años: el acopio y envío de dos toneladas decomisadas en agosto en una chacra de Punta Espinillo, dentro de la investigación conocida como Nueva Era.

Una investigación realizada por el diario Perfil de Argentina muestra cómo vivió todas estas semanas el narco en el barrio porteño de Flores.

Su nombre aparecía en varios expedientes en Montevideo desde hacía meses, pero su detención en Buenos Aires no fue una consecuencia automática. Fue el resultado de un engranaje inusual que conectó a fiscalías, agencias y tribunales de dos países a través de un sistema de cooperación que, hasta hace poco, funcionaba de manera incipiente.

Su vínculo con Marset

En septiembre pasado un informe reservado alertó al Ministerio Público Fiscal argentino de que un hombre vinculado a actividades criminales en Uruguay y al narco Sebastián Marset se había instalado en la Ciudad de Buenos Aires. La fiscal uruguaya especializada en estupefacientes, Angelita Romano, ya había empezado a asegurar la evidencia para pedir su detención con fines de extradición.

Durante varias semanas Luis Fernández Albín caminó por las calles de Flores como un vecino más. Nadie imaginaba quien era.

A través de la Red de Fiscales Antidrogas (RFAI) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, ambas fiscalías cruzaron información sobre movimientos financieros, comunicaciones y posibles cómplices. Ese trabajo derivó en un pedido urgente de detención enviado desde Montevideo a Buenos Aires.

Asi las autoridades argentinas tomaron conocimiento de sus vínculos con Marset, su sociedad con la banda de los Suárez en la guerra en Cerro Norte, y su papel en un atentado al INR lo colocaron como uno de los principales objetivos de la policía.

Finalmente, la jueza federal María Servini autorizó el allanamiento del domicilio investigado y ordenó detener a Fernández Albín con fines de extradición. La PFA ejecutó el operativo en simultáneo con tres allanamientos en Uruguay, donde fueron arrestados otros miembros de la organización. La emisión de la notificación roja de Interpol fue la última pieza de un procedimiento que no tuvo fisuras.

Internado en el INAU

Luis Fernández Albín estuvo internado en el Insituto Nacional del Menor (Iname, hoy INAU) de donde se fugó en reiteradas oportunidades. En una de ellas, con 13 años, cometió una rapiña por la que fue recapturado y nuevamente privado de libertad.

Continuó rapiñando hasta que con 20 años comenzó su carrera en el narcotráfico.

Temas

Dejá tu comentario

