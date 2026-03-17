El Poder Ejecutivo ha oficializado el Decreto Nº 50/2026, el cual introduce cambios significativos en el sistema de envíos postales internacionales. Las nuevas disposiciones, que entrarán en vigor el 1º de mayo de 2026, redefinen los límites económicos y las obligaciones tributarias para las compras realizadas bajo el régimen de franquicias.
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Compras web: ¿Cuáles serán las principales modificaciones que regirán a partir de mayo?
Gobierno ajusta el régimen de franquicias, el IVA se aplicará a las compras en el exterior, entre otros cambios.