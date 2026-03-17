Compras web: ¿Cuáles serán las principales modificaciones que regirán a partir de mayo?

Envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes con Uruguay.

Paquetes considerados obsequios familiares según la normativa vigente.

Mayor control y rol de los operadores

Para garantizar el cumplimiento, el sistema exigirá mecanismos de identidad digital. Además, los beneficiarios deberán autorizar a los emisores de tarjetas (crédito, débito o dinero electrónico) a compartir información con la Dirección Nacional de Aduanas. Por otro lado, los operadores postales asumirán una nueva responsabilidad: serán los encargados de liquidar y pagar los tributos ante la Aduana en nombre del usuario, simplificando el proceso de recaudación.

Cambios en la importación simplificada (Régimen del 60%)

El decreto también actualiza el régimen de prestación única tributaria para envíos que exceden la franquicia o no cumplen sus requisitos: