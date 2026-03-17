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Sociedad compras | IVA | importación

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Compras web: ¿Cuáles serán las principales modificaciones que regirán a partir de mayo?

Gobierno ajusta el régimen de franquicias, el IVA se aplicará a las compras en el exterior, entre otros cambios.

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El Poder Ejecutivo ha oficializado el Decreto Nº 50/2026, el cual introduce cambios significativos en el sistema de envíos postales internacionales. Las nuevas disposiciones, que entrarán en vigor el 1º de mayo de 2026, redefinen los límites económicos y las obligaciones tributarias para las compras realizadas bajo el régimen de franquicias.

Tope anual global: US$ 800 y tres Envíos

La principal novedad radica en la implementación de un techo anual acumulado. Si bien se mantiene la cantidad de 3 envíos por año civil para personas físicas mayores de edad, la suma total de estos tres paquetes no podrá exceder los US$ 800.

  • Anteriormente: El límite se aplicaba de forma individual por envío (hasta US$ 200 por courier).

  • A partir de mayo: El usuario deberá gestionar su presupuesto anual de US$ 800 distribuido en sus tres franquicias permitidas.

Aplicación del iVA y excepciones

A diferencia del sistema actual, los envíos bajo franquicia pasarán a estar gravados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sin embargo, el decreto contempla dos excepciones clave:

  • Envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes con Uruguay.

  • Paquetes considerados obsequios familiares según la normativa vigente.

Mayor control y rol de los operadores

Para garantizar el cumplimiento, el sistema exigirá mecanismos de identidad digital. Además, los beneficiarios deberán autorizar a los emisores de tarjetas (crédito, débito o dinero electrónico) a compartir información con la Dirección Nacional de Aduanas. Por otro lado, los operadores postales asumirán una nueva responsabilidad: serán los encargados de liquidar y pagar los tributos ante la Aduana en nombre del usuario, simplificando el proceso de recaudación.

Cambios en la importación simplificada (Régimen del 60%)

El decreto también actualiza el régimen de prestación única tributaria para envíos que exceden la franquicia o no cumplen sus requisitos:

  • Alícuota: Se mantiene en el 60% del valor de factura.

  • Límites: El valor del envío no puede superar los US$ 800 y el peso máximo es de 20 kg.

  • Restricciones: No aplica para productos gravados por IMESI.

  • Tributo Mínimo: Se establece un pago mínimo de US$ 20 por envío.

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