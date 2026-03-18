Conmoción en Artigas: un hombre asesinó a su pareja y se entregó a la policía

La comunidad de Artigas se encuentra conmocionada tras confirmarse un nuevo femicidio ocurrido en la noche de este martes en la zona de Cerro Ejido. Una mujer de 39 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 54 años, en un episodio que terminó con la detención del agresor tras presentarse voluntariamente ante las autoridades.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según la información policial y judicial recabada, el autor del crimen utilizó un arma de fuego y un arma blanca para atacar a la víctima. Tras cometer el asesinato, el hombre acudió a la seccional local para confesar el hecho, quedando inmediatamente a disposición de la Fiscalía y la Policía de Artigas, quienes lideran la investigación preliminar.
A pesar de la gravedad del desenlace, las autoridades confirmaron que no existían denuncias previas de violencia doméstica ni intervenciones oficiales anteriores con el núcleo familiar. La pareja tenía dos hijos menores de edad, quienes, debido a la tragedia, han quedado bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para recibir la asistencia y contención necesaria.