Homenaje a Julio Guarteche: la Brigada Departamental Antidrogas ahora lleva su nombre

El trabajo fue liderado por el Agente arquitecto Leonardo Peyronel, junto al Subcomisario (PE) Pedro Nasser y un equipo de 10 policías especializados en distintos oficios, demostrando el valor del esfuerzo conjunto dentro de la propia institución.

El homenaje al Comisario General (R) Julio Guarteche

El momento más emotivo fue la designación oficial del nombre de la Brigada Antidrogas: Comisario General (R) Julio Guarteche Terrin.

Costa definió a Guarteche como “un hombre bueno, de cualidades superiores, honesto, generoso, valiente, comprometido, inteligente, admirado, considerado uno de los mejores policías de la historia institucional, culto, metódico, sistemático, intuitivo, con una enorme contracción al trabajo”. Dirigió la entonces Brigada Antidrogas, que luego se transformó en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y en el año 2010 fue designado Director de la Policía Nacional.

“Un adelantado, lo desvelaba la profesionalización y dignificación de los policías, la mejora del equipamiento y la incorporación de nuevas tecnologías”, recordó el Jefe de Policía de Colonia, quien lo definió como “uno de los mejores policías de la historia institucional”.

En su discurso, citó dos pensamientos de Guarteche que hoy siguen marcando el rumbo de la fuerza. El primero, sobre la corrupción: “La corrupción es el delito más importante a combatir, no importa el país del mundo del que hablemos ese es su principal delito. En los casos más extremos debilita los sistemas democráticos. No importa de la policía que hablemos, ese es su principal delito. En cualquier caso debilita a la Institución. Debemos tener en claro que no hay lugar para policías corruptos en la institución. La corrupción es una tragedia personal, una vergüenza familiar y un golpe a la confianza institucional; es todo a la vez.”

El segundo, sobre la raíz social del crimen: “El Crimen organizado y la criminalidad común históricamente se han involucrado en actividades lucrativas para satisfacer las demandas que sectores de la misma sociedad están dispuestas a pagar. Se hurta porque habrá compradores, se trafica drogas por que habrá consumidores dispuestos a pagar”.

En rueda de prensa, la Subsecretaria del Ministerio del Interior, Cra. Gabriela Valverde, expresó que más allá de asistir al acto en su calidad de Subsecretaria, lo hizo también desde su lugar de funcionaria con muchos años en el Ministerio del Interior. “Vine como alguien que quiso mucho a Julio Guarteche. Fue uno de los policías que, siendo yo civil, profesional universitaria y mujer, me abrió los brazos. Fue muy generoso con su conocimiento y con su capacidad de liderazgo. En mi día a día, llevo adelante la gestión con el faro y la luz de don Julio”, afirmó con emoción.