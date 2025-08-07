Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales convenio | trabajadores | incumplimiento

pautas insuficientes

AEBU denuncia incumplimiento de convenio colectivo en el MAM

El sector Financiero Privado de AEBU comenzó este jueves la negociación salarial y considera que las pautas son insuficientes.

Por Pablo Silva Galván

La Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) denuncia el incumplimiento del convenio por parte que la empresa Fideicomiso de Administración del Mercado Agrícola de Montevideo (Famam) al registrar de forma unilateral a sus trabajadores en el Grupo 19 de los Consejos de Salarios.

Para José Iglesias, presidente del Sector Financiero Privado, se trata "de un atropello".

Famam, una empresa dependiente de la Intendencia de Montevideo (IM), tiene firmado un convenio con AEBU que establece, "por voluntad de las partes", que los trabajadores del Mercado Agrícola pertenecen al Grupo 14 Fideicomisos, dijo Iglesias a Caras y Caretas. Sin embargo, días pasados cambió los recibos de sueldo de unos 20 trabajadores, pasándolos al Grupo 19, Servicios.

Sostuvo que se trata "de un desconocimiento de la institucionalidad de las relaciones laborales en Uruguay".

Ante esto AEBU llamó a la empresa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). "Tratamos de resolverlo en una negociación, como ha sido históricamente el planteo de AEBU". No obstante, luego de varias instancias no hubo avances. "El proceso está agotado", sostuvo.

AEBU rechaza pautas salariales

En otro orden, el sector privado se encuentra movilizado en contra de las pautas salariales.

Recordó que las pautas implican aumentos nominales para los franjas 1,2 y 3. "Vemos que si se cumple con el objetivo de inflación del gobierno, 4,5%, para las franjas 1 y 2 habría aumento del salario real, pero si la superan, como sucedió a lo largo del año pasado, eso se comerá el aumento", explicó.

Igualmente habrá un correctivo al final del periodo. Sin embargo, la franja 3 no tiene correctivo. "El escenario más probable, entonces, será el de pérdida salarial", sostuvo.

Por esta razón AEBU se encuentra movilizado, en principio acompañado las movilizaciones convocadas por el Pit-Cnt y las que se vayan organizando. "Iremos viendo el desarrollo de las negociaciones y en función de esto se verá como continuamos movilizados", dijo Iglesias.

Las partes tuvieron su primera reunión este jueves.

