De acuerdo a lo informado oportunamente por el Poder Ejecutivo el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, correspondiente al año 2025 para todos los trabajadores del sector privado, se realizará de acuerdo a la normativa y al cronograma habitual del beneficio, estableciendo la fecha límite para su segunda etapa.
El más esperado del año
¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre?
El pago del aguinaldo tiene establecidas las fechas correspondientes para que trabajadores del ámbito privado lo puedan cobrar.