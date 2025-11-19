¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre?

Marco legal y cálculo del beneficio

El aguinaldo es un derecho establecido originalmente por la Ley N.º 12.840 de 1960. Su cálculo equivale a la doceava parte del total de los salarios pagados en dinero por el empleador en los doce meses anteriores al 1º de diciembre de cada año.

Inicialmente, la ley preveía el pago del aguinaldo completo en una sola instancia, dentro de los diez días anteriores al 24 de diciembre. No obstante, el Decreto Ley N.º 14.525 de 1976 facultó al Poder Ejecutivo a disponer la modalidad de pago en dos etapas, la cual se mantiene vigente. El cálculo del beneficio debe basarse en la sumatoria de todas las remuneraciones recibidas en el período correspondiente.