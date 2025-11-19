Hacete socio para acceder a este contenido

El más esperado del año

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre?

El pago del aguinaldo tiene establecidas las fechas correspondientes para que trabajadores del ámbito privado lo puedan cobrar.

Aguinaldo

Aguinaldo

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
De acuerdo a lo informado oportunamente por el Poder Ejecutivo el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, correspondiente al año 2025 para todos los trabajadores del sector privado, se realizará de acuerdo a la normativa y al cronograma habitual del beneficio, estableciendo la fecha límite para su segunda etapa.

Fecha clave para el cobro del aguinaldo

La segunda etapa del aguinaldo, que cubre lo generado en el período comprendido entre el 1.º de junio y el 30 de noviembre, deberá ser abonada por los empleadores antes del 20 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que la primera etapa del beneficio, correspondiente a lo generado hasta el 31 de mayo, ya debió ser abonada a los trabajadores en junio de 2025. El decreto establece que este esquema en dos tramos debe ser respetado en todos los rubros que componen el sector privado.

Marco legal y cálculo del beneficio

El aguinaldo es un derecho establecido originalmente por la Ley N.º 12.840 de 1960. Su cálculo equivale a la doceava parte del total de los salarios pagados en dinero por el empleador en los doce meses anteriores al 1º de diciembre de cada año.

Inicialmente, la ley preveía el pago del aguinaldo completo en una sola instancia, dentro de los diez días anteriores al 24 de diciembre. No obstante, el Decreto Ley N.º 14.525 de 1976 facultó al Poder Ejecutivo a disponer la modalidad de pago en dos etapas, la cual se mantiene vigente. El cálculo del beneficio debe basarse en la sumatoria de todas las remuneraciones recibidas en el período correspondiente.

