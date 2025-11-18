El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) de las Fuerzas Armadas, General Rodolfo Pereyra, se refirió a la seguridad futura de Uruguay, advirtiendo sobre la posibilidad de que el país se convierta en un foco de conflicto militar. La declaración fue emitida durante su discurso por el aniversario de la institución.
Conflictos mundiales
Jefe militar advierte que Uruguay puede ser escenario de conflicto armado
El Gral. Rodolfo Pereyra alertó que la falta de "capacidades disuasivas adecuadas" pone en riesgo la soberanía del Acuífero Guaraní, en un contexto de 56 conflictos armados activos globalmente.