Jefe militar advierte que Uruguay puede ser escenario de conflicto armado

Riesgo en un escenario geopolítico inestable

El alto mando militar enmarcó su advertencia en la actual coyuntura geopolítica global. Destacó que actualmente existen 56 conflictos armados en curso, la cifra más alta registrada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Pereyra señaló que este panorama confirma el "continuo declive de la paz global". Aunque América del Sur podría sentirse "complacida" por no formar parte activa de estos enfrentamientos, el jefe del Esmade insistió en que la región y Uruguay "no estamos exentos de peligros".

La importancia del acuífero guaraní

El Acuífero Guaraní es el reservorio de agua dulce más grande de América Latina y el tercero a nivel mundial.

Según datos de la fundación Aquae, este recurso natural crucial alberga aproximadamente 30.000 kilómetros cúbicos y sustenta la vida de unos 24 millones de personas que residen sobre su territorio en la región. La necesidad de proteger este recurso vital fue el eje central de la preocupación expresada por la cúpula de la Defensa.