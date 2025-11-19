Pronóstico del tiempo: se esperan tormentas y descenso de temperaturas a mitad de semana

-
Miércoles 19: La jornada transcurrirá entre cielos nubosos y períodos de algo nuboso, con la presencia de neblinas matinales. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los 9°C y las máximas alcanzarán los 23°C. Los vientos serán leves, del sector Sur, rotando al Noreste.
Jueves 20: Ingreso de Inestabilidad Fuerte: Durante la tarde y la noche, se prevé un aumento de la nubosidad que dará lugar a precipitaciones y tormentas, siendo un día ventoso. Las temperaturas oscilarán entre 11°C y 25°C. Se esperan vientos del Noreste al Sureste, con rachas fuertes de 50 a 60 km/h, especialmente asociadas a las zonas de tormenta.
Viernes 21: Continuidad de las Lluvias: Se mantendrá un cielo nuboso a cubierto con precipitaciones y tormentas, acompañadas de neblinas. Se registrará un descenso en la máxima, con temperaturas entre 12°C y 21°C. Los vientos serán del Sureste con rachas de hasta 50 km/h. Se espera un proceso de mejoramiento hacia la tarde/noche.
Pronóstico extendido (Mejora hacia el fin de semana):
A partir del sábado 22, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse en gran parte del territorio uruguayo.
Sábado 22 y Domingo 23: Se pronostican jornadas con nula probabilidad de lluvias y cielos despejados o algo nubosos. Las temperaturas mínimas se mantendrán frescas (alrededor de los 9°C), mientras que las máximas ascenderán hasta los 22°C a 24°C , propiciando un fin de semana agradable.
Próxima Semana: La tendencia para el inicio de la próxima semana es de un aumento gradual de las temperaturas, que podrían alcanzar los 26°C a 27°C el martes 25, con escasa o nula probabilidad de precipitaciones.
El INUMET recuerda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante la posibilidad de Advertencias o Alertas Meteorológicas que puedan emitirse a causa de las tormentas previstas para el jueves y viernes.