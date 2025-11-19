Pronóstico del tiempo: se esperan tormentas y descenso de temperaturas a mitad de semana

Miércoles 19: La jornada transcurrirá entre cielos nubosos y períodos de algo nuboso, con la presencia de neblinas matinales. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los 9°C y las máximas alcanzarán los 23°C. Los vientos serán leves, del sector Sur, rotando al Noreste.

Jueves 20: Ingreso de Inestabilidad Fuerte: Durante la tarde y la noche, se prevé un aumento de la nubosidad que dará lugar a precipitaciones y tormentas, siendo un día ventoso. Las temperaturas oscilarán entre 11°C y 25°C. Se esperan vientos del Noreste al Sureste, con rachas fuertes de 50 a 60 km/h, especialmente asociadas a las zonas de tormenta.