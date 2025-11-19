Los planes de la IM para el predio del Dique Mauá y la antigua compañía de Gas

Qué propone el proyecto

El plan, considerado una intervención urbana estratégica, prevé un recorrido histórico-patrimonial que permita conocer y resignificar la historia del Dique Mauá y de la Compañía del Gas; pretende crear una plataforma pública para eventos, pensada como espacio flexible para actividades culturales y comunitarias; una amplia zona de picnic con balcón al río, diseñada para redescubrir el borde costero desde un nuevo punto de vista. La IM señaló que estas acciones serán “reversibles y reparadoras”, y que buscan habilitar una nueva forma de apropiación colectiva del lugar.