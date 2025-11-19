Balbi mandó callar a De León y a Ruglio lo tildó de "Carmelita Descalza a Bin Laden"

Le apuntó a Marcelo De León

Luego, Balbi fue consultado directamente sobre las declaraciones del director de arbitraje Marcelo De León que dijo que Maxi Gómez debió ser expulsado ante Defensor Sporting y también le apunto al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio: "Parece la voz de Peñarol la radio en la que trabajás, y lo digo en broma. Ahora con todo respeto: analizo todas las declaraciones. Ahora se plantea este juego que una cosa es lo que se dice y otra lo que se transcribe en los distintos tuits. Vi uno que Marcelo De León dijo que si tuviera que poner un estado de Whatsapp pondría que el silencio es salud. Entonces, que haga lo que predica. Marcelo De León hoy debe callarse, callarse absolutamente. A mí me molestaron profundamente las declaraciones de él. Debe callarse y trabajar. Que se encierre con sus compañeros, con los árbitros y que haga posible que el lunes próximo y el siguiente y estemos hablando de las jugadas de Maxi Gómez, de Arezo, de Castillo (se refería Brayan Cortés) y de Mejía, y no de los árbitros. No me pareció adecuada la participación de él. Tampoco cuando la semana anterior había aparecido en los medios hablando de la jugada de Maxi Gómez, que era de expulsión. Si va a aparecer, que aparezca siempre. Que sea coherente. Lo mismo que le pido a los árbitros, que sean coherentes. Si se cobra para un equipo se cobra para todos. Si va a aparecer para defender un arbitraje, que aparezca siempre. Porque la defensa corporativa es para defender a los árbitros. Nunca había visto, y me llamó la atención, que el director de arbitraje saliera a criticar a un árbitro. Y Nacional sufrió arbitrajes perjudiciales y más en materia de clásicos. No me quiero acordar de mi época de presidente, cuando durante siete u ocho años no cobraron penales. Como dice un amigo mío, no soy rencoroso pero soy 'recordoso'".

Luego respondió la segunda parte de la pregunta sobre las expresiones del presidente de Peñarol: "Respecto a Nacho Ruglio, ¿cuál? ¿El que escribe o el que habla? El que escribe es una persona y el que habla es otra. El que habla es una Carmelita Descalza, 'ondas de amor y paz, va a estar todo bien, esto es una fiesta, nos vamos cuando la autoridad nos diga, ganamos festejamos y nos vamos, perdemos y cerramos filas'. Y luego, a las 48 horas mediante los estados de Whatsapp que nos tiene acostumbrado, que aburren, saturan y sin dudas potencian muchísimo las malas reacciones de sus hinchas y de los nuestros, y no es consciente. Alguien algún día le tiene que decir. Y tengo entendido que el ministro del Interior se lo dijo el otro día en una reunión. Si lo escuchás es una Carmelita Descalza, si lo leés es Bin Laden".

El mensaje a Ruglio

"Tenemos que dar ese mensaje y ser coherentes. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Si estamos dentro de un partido y aún no terminó el partido y ya estamos escribiendo un estado de Whatsapp o decimos que Maxi Gómez jugó regalado... podría decir lo mismo de Arezo. O que (Ignacio) Ithurralde (entrenador de Defensor Sporting), que no es de Nacional ni de Peñarol, dijo que Maxi Gómez pasó a cuatro metros del rival. Esta semana no vi mucha trascendencia sobre lo de Arezo. Hay cosas a las que se le dan determinada trascendencia y hay otras que pasan por debajo del radar. Y debido a eso, deseo que el lunes todos hablen del partido. Afortunadamente hoy tenemos el VAR que refuerza el arbitraje. Los que tenemos años en estos sabemos que hay dos maneras de arbitrar, y no quiero terminar en el Tribunal de Ética por esto, en lo que nos pasó en 2018, que fue grotesco el error y perdimos una final por un horror, y las otras formas de perder los partidos después de que llegó el VAR, la famosa chiquita. Hoy los partidos pasan por ahí. Entonces, no miren las cosas grandes, miren las chicas, falta de ataque, amarilla que es, amarilla que no es, te amonesto a un volante, a un zaguero. No estoy hablando de mala intención sino de formas de arbitrar".