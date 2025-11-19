Balbi mandó callar a De León y a Ruglio lo tildó de "Carmelita Descalza a Bin Laden"

En la tarde de este martes Nacional informó que el expresidente Alejandro Balbi hablaría en conferencia de prensa sobre lo vivido en los últimos días y de cara a la primera final en el Estadio Campeón del Siglo.
"Ustedes se preguntarán,'¿qué hago acá?'. Estoy como dirigente de Nacional, pero al lado mío están mis 10 compañeros de directiva. Hagan de cuenta que esta foto es de los 11 miembros de la comisión directiva, porque como bien dijo nuestro entrenador el club está unido y con mucha fuerza de cara a las finales. Me siento honrado por esta posibilidad", dijo el dirigente Alejandro Balbi.
En primera instancia habló de los temas que le preocupan al conjunto tricolor "Primero debemos transmitir un mensaje de paz institucional. Nacional está trabajando muy bien. Estamos todos muy unidos, trabajando desde el lugar que toca. El año pasado estuve en la cúspide como presidente y hoy soy el último vocal en la directiva, y aquí me tienen trabajando para Nacional. Así pasa en todos los estamentos del club. También hay que recordar que esto es un partido de fútbol y los principales actores son los jugadores. Nosotros podemos influir como dirigentes, pero los que juegan son los futbolistas y desde afuera nosotros tenemos que acompañarlo. Nosotros aspiramos a que el domingo, como visitantes, los jugadores estén a la altura y el domingo siguiente podamos dar la vuelta olímpica aquí atrás (señalando al lugar en el que está la cancha del Gran Parque Central). El mensaje debe ser cauto, prudente y lo pienso cuando lo digo, debe ser propio de la investidura de un dirigente de Nacional. Todos queremos ganar, no hay duda, pero no a cualquier precio. Aquí hay gente que lamentablemente, como está la sociedad hoy, no recibe los mensajes como algunos dirigentes intentamos enviar. Por eso a mí me duele mucho cuando escucho a dirigentes del tradicional adversario con mensajes que son erráticos y pueden ser recibidos por gente que no son propios para integrar una sociedad civilizada y después sabemos cómo los canalizan, porque no los canalizan bien y luego lamentamos cosas que voy a decir claramente, porque salimos en fotos en un velorio o en un hospital, entonces tenemos que pensar antes de dar los mensajes. No son quién para pedir nada a mis pares de Peñarol y debemos dar un mensaje de concordancia y no abonar una teoría persecutoria como algunos dirigentes, y especialmente el más importante (el presidente Ignacio Ruglio), que viene abonando con relatos que no son reales".
Le apuntó a Marcelo De León
Luego, Balbi fue consultado directamente sobre las declaraciones del director de arbitraje Marcelo De León que dijo que Maxi Gómez debió ser expulsado ante Defensor Sporting y también le apunto al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio: "Parece la voz de Peñarol la radio en la que trabajás, y lo digo en broma. Ahora con todo respeto: analizo todas las declaraciones. Ahora se plantea este juego que una cosa es lo que se dice y otra lo que se transcribe en los distintos tuits. Vi uno que Marcelo De León dijo que si tuviera que poner un estado de Whatsapp pondría que el silencio es salud. Entonces, que haga lo que predica. Marcelo De León hoy debe callarse, callarse absolutamente. A mí me molestaron profundamente las declaraciones de él. Debe callarse y trabajar. Que se encierre con sus compañeros, con los árbitros y que haga posible que el lunes próximo y el siguiente y estemos hablando de las jugadas de Maxi Gómez, de Arezo, de Castillo (se refería Brayan Cortés) y de Mejía, y no de los árbitros. No me pareció adecuada la participación de él. Tampoco cuando la semana anterior había aparecido en los medios hablando de la jugada de Maxi Gómez, que era de expulsión. Si va a aparecer, que aparezca siempre. Que sea coherente. Lo mismo que le pido a los árbitros, que sean coherentes. Si se cobra para un equipo se cobra para todos. Si va a aparecer para defender un arbitraje, que aparezca siempre. Porque la defensa corporativa es para defender a los árbitros. Nunca había visto, y me llamó la atención, que el director de arbitraje saliera a criticar a un árbitro. Y Nacional sufrió arbitrajes perjudiciales y más en materia de clásicos. No me quiero acordar de mi época de presidente, cuando durante siete u ocho años no cobraron penales. Como dice un amigo mío, no soy rencoroso pero soy 'recordoso'".
Luego respondió la segunda parte de la pregunta sobre las expresiones del presidente de Peñarol: "Respecto a Nacho Ruglio, ¿cuál? ¿El que escribe o el que habla? El que escribe es una persona y el que habla es otra. El que habla es una Carmelita Descalza, 'ondas de amor y paz, va a estar todo bien, esto es una fiesta, nos vamos cuando la autoridad nos diga, ganamos festejamos y nos vamos, perdemos y cerramos filas'. Y luego, a las 48 horas mediante los estados de Whatsapp que nos tiene acostumbrado, que aburren, saturan y sin dudas potencian muchísimo las malas reacciones de sus hinchas y de los nuestros, y no es consciente. Alguien algún día le tiene que decir. Y tengo entendido que el ministro del Interior se lo dijo el otro día en una reunión. Si lo escuchás es una Carmelita Descalza, si lo leés es Bin Laden".
El mensaje a Ruglio
"Tenemos que dar ese mensaje y ser coherentes. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Si estamos dentro de un partido y aún no terminó el partido y ya estamos escribiendo un estado de Whatsapp o decimos que Maxi Gómez jugó regalado... podría decir lo mismo de Arezo. O que (Ignacio) Ithurralde (entrenador de Defensor Sporting), que no es de Nacional ni de Peñarol, dijo que Maxi Gómez pasó a cuatro metros del rival. Esta semana no vi mucha trascendencia sobre lo de Arezo. Hay cosas a las que se le dan determinada trascendencia y hay otras que pasan por debajo del radar. Y debido a eso, deseo que el lunes todos hablen del partido. Afortunadamente hoy tenemos el VAR que refuerza el arbitraje. Los que tenemos años en estos sabemos que hay dos maneras de arbitrar, y no quiero terminar en el Tribunal de Ética por esto, en lo que nos pasó en 2018, que fue grotesco el error y perdimos una final por un horror, y las otras formas de perder los partidos después de que llegó el VAR, la famosa chiquita. Hoy los partidos pasan por ahí. Entonces, no miren las cosas grandes, miren las chicas, falta de ataque, amarilla que es, amarilla que no es, te amonesto a un volante, a un zaguero. No estoy hablando de mala intención sino de formas de arbitrar".