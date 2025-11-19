Del 19 al 21 de noviembre de 2025, Uruguay será anfitrión del Congreso CIPESUR (Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América) cuya apertura tendrá lugar este miércoles a las 19:30 en el Hotel Enjoy Punta del Este. El evento ha sido reconocido por la Presidencia de la República como de Interés Nacional y cuenta además con el respaldo ministerial de Salud Pública, Turismo y Educación y Cultura, lo que subraya su relevancia para el país y la región.
De interés nacional
Uruguay es sede de importantísimo Congreso regional
Expertos se reunirán en Uruguay para intercambiar avances, análisis críticos y perspectivas en importantísimo Congreso regional.