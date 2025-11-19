Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

De interés nacional

Uruguay es sede de importantísimo Congreso regional

Expertos se reunirán en Uruguay para intercambiar avances, análisis críticos y perspectivas en importantísimo Congreso regional.

 Congreso CIPESUR 
Por Redacción de Caras y Caretas

Del 19 al 21 de noviembre de 2025, Uruguay será anfitrión del Congreso CIPESUR (Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América) cuya apertura tendrá lugar este miércoles a las 19:30 en el Hotel Enjoy Punta del Este. El evento ha sido reconocido por la Presidencia de la República como de Interés Nacional y cuenta además con el respaldo ministerial de Salud Pública, Turismo y Educación y Cultura, lo que subraya su relevancia para el país y la región.

El evento que agrupa a las sociedades de cirugía pediátrica de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, tiene el propósito de promover el intercambio de conocimientos, experiencias clínicas y actualizaciones tecnológicas vinculadas al ejercicio profesional contemporáneo. Durante las jornadas se desarrollarán conferencias magistrales dictadas por referentes latinoamericanos, talleres presenciales orientados a la práctica y actividades sociales que facilitarán espacios de diálogo e integración institucional.

Niños y adolescentes heridos de bala en Uruguay

Entre los ejes temáticos se destacan problemáticas de impacto regional y nacional. Uno de ellos será la situación de niños y adolescentes heridos de bala en Uruguay, un fenómeno que preocupa tanto a profesionales de la salud como a actores sociales y autoridades públicas. Otro punto relevante será el análisis del decrecimiento sostenido en el número de nacimientos, una tendencia demográfica que ya influye en la planificación sanitaria y que plantea nuevos desafíos para los sistemas de salud.

El programa también dedicará un amplio espacio al porvenir de la disciplina, con especial énfasis en la incorporación de inteligencia artificial y herramientas de simulación para la formación y la toma de decisiones clínicas. Estas tecnologías, cada vez más presentes en los entornos médicos, abren debates sobre su alcance, sus beneficios y los desafíos éticos asociados.

El encuentro en Punta del Este aspira a consolidarse como un punto de referencia regional para la actualización científica y la reflexión conjunta sobre el futuro del sector.

