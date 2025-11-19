Uruguay es sede de importantísimo Congreso regional

Niños y adolescentes heridos de bala en Uruguay

Entre los ejes temáticos se destacan problemáticas de impacto regional y nacional. Uno de ellos será la situación de niños y adolescentes heridos de bala en Uruguay, un fenómeno que preocupa tanto a profesionales de la salud como a actores sociales y autoridades públicas. Otro punto relevante será el análisis del decrecimiento sostenido en el número de nacimientos, una tendencia demográfica que ya influye en la planificación sanitaria y que plantea nuevos desafíos para los sistemas de salud.