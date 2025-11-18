Florencia Astori asumirá presidencia de la Comisión de Género del Frente Amplio; Nane a Programa

Astori es docente, magíster en Educación con énfasis en Dificultades de Aprendizaje. Durante la gestión de la hoy vicepresidenta Carolina Cosse en la Intendencia de Montevideo, se desempeñó como directora de la Secretaría de Diversidad. Sustituirá en la comisión de Feminismos a Patricia González, quien recientemente renunciara al cargo.

Nane a Programa

Por su parte, Nane, quien tuvo una destacada actuación como legisladora por el FA, ocupa hoy la Dirección de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo. La comisión estaba presidida por Álvaro García, actual presidente del directorio del Banco República (BROU), y el exintendente de Montevideo y exdecano de la Facultad de Ciencias, Ricardo Ehrlich.

Nunes, por su parte, ocupó una banca en el Senado por el Partido Socialista en la anterior legislatura.

Los nuevos directivos serían presentados la semana entrante en la Mesa Política Nacional.