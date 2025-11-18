Florencia Astori asumirá presidencia de la Comisión de Género del Frente Amplio; Nane a Programa

Florencia Astori asumirá la titularidad de la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio (FA) y la exsenadora Silvia Nane hará lo propio como vicepresidenta de la Comisión de Programa. Ambas serán propuestas por el presidente Fernando Pereira en la próxima reunión de la Mesa Política Nacional.
Por su parte, el exsenador socialista José Nunes fue propuesto para presidir la comisión de Asuntos Sociales.
Según pudo saber Caras y Caretas, el tema fue considerado el lunes en la reunión del Secretariado de la fuerza política.
Astori es docente, magíster en Educación con énfasis en Dificultades de Aprendizaje. Durante la gestión de la hoy vicepresidenta Carolina Cosse en la Intendencia de Montevideo, se desempeñó como directora de la Secretaría de Diversidad. Sustituirá en la comisión de Feminismos a Patricia González, quien recientemente renunciara al cargo.
Nane a Programa
Por su parte, Nane, quien tuvo una destacada actuación como legisladora por el FA, ocupa hoy la Dirección de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo. La comisión estaba presidida por Álvaro García, actual presidente del directorio del Banco República (BROU), y el exintendente de Montevideo y exdecano de la Facultad de Ciencias, Ricardo Ehrlich.
Nunes, por su parte, ocupó una banca en el Senado por el Partido Socialista en la anterior legislatura.
Los nuevos directivos serían presentados la semana entrante en la Mesa Política Nacional.