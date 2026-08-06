Defensa del Consumidor alerta por problemas de seguridad en camionetas Hyundai Santa Fe

Indica que esta situación “podría comprometer el desempeño del mismo durante un evento de colisión, incrementando el riesgo de lesiones o muerte para los ocupantes del vehículo”.

Ante esto, Defensa del Consumidor recomienda instalar topes de seguridad en los cinturones delanteros. En aquellos casos en que los topes no puedan instalarse adecuadamente, se debería proceder al reemplazo de los cinturones de seguridad y posteriormente se realizará la instalación de los topes previstos. La reparación será sin costo.

Los clientes deberán contactarse con la red de concesionarios Hyundai Fidocar (https://www.hyundai.com.uy/red-hyundai), para agendar turno, finaliza la Unidad de Defensa del Consumidor.

Camioneta conocida

Las camionetas Hyundai Santa Fe se hicieron conocidas popularmente a partir del caso de la compra de una de ellas por parte del presidente Yamandú Orsi.

De acuerdo a la factura emitida por la automotora, el mandatario la adquirió el 21 de febrero de 2025.

La polémica en torno al tema se dio al conocerse la forma de pago y la falta de datos en la declaración jurada de Orsi. El valor acordado fue de US$ 54.000 (frente a un precio de mercado de unos US$ 79.000). Se abonó mediante dos transferencias bancarias por un total de US$ 15.000, la permuta de un vehículo Hyundai año 2020 de su propiedad y la entrega de un Renault Stepway recibido como donación de campaña.

Tras el debate, el mandatario decidió donar el vehículo a la Administración de Educación Pública (ANEP) para el traslado de escolares.