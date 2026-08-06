Miembro de clan Delfino fue asesinado de un balazo en la cabeza frente a una boca

Un hombre de 31 años fue asesinado de -al menos- un balazo en la cabeza sobre las 7:45 de este jueves 6 de agosto en el barrio Peñarol. Los vecinos escucharon una ráfaga de disparos y, enseguida, el ruido de una moto que se iba del lugar; una boca de drogas ubicada en la esquina de Máximo Santos y Salamanca.
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Según información preliminar, quienes dispararon huyeron en moto en dirección al barrio 40 Semanas.
Hombre asesinado pertenecía a Los Delfino
La víctima, que tenía cuatro antecedentes penales por rapiña, pertenecía a Los Delfino, un conocido clan criminal que opera en el norte de Montevideo desde hace décadas y se dedica principalmente a la venta de drogas en esa zona de la capital.
Al momento del ataque, el hombre estaba en la puerta de una casa de sus familiares que, además, funciona como una boca, ya que según dijeron vecinos a Subrayado, de esa vivienda entra y sale gente a todas horas pero especialmente durante la noche.
El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos lleva a cabo la investigación del homicidio. En la escena del crimen trabajó Policía Científica y halló al menos 13 casquillos de pistola calibre 9 milímetros y relevó otros indicios.