Miembro de clan Delfino fue asesinado de un balazo en la cabeza frente a una boca

Un hombre de 31 años fue asesinado de -al menos- un balazo en la cabeza sobre las 7:45 de este jueves 6 de agosto en el barrio Peñarol. Los vecinos escucharon una ráfaga de disparos y, enseguida, el ruido de una moto que se iba del lugar; una boca de drogas ubicada en la esquina de Máximo Santos y Salamanca.