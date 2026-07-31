China celebra en Montevideo los 99 años de sus Fuerzas Armadas junto a la ministra de Defensa

En el marco de la conmemoración del 99º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) —creado el 1º de agosto de 1927—, la Embajada de la República Popular China en Uruguay ofreció una recepción oficial en su residencia de Montevideo. El evento sirvió como plataforma para reafirmar los sólidos lazos de amistad, cooperación en defensa e intercambio cultural que unen a ambas naciones.
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La ceremonia estuvo encabezada por el agregado de Defensa de China en Uruguay, Coronel Superior Wang Shuai, y el encargado de negocios a.i., He Fei. La convocatoria contó con una destacada presencia del Gabinete uruguayo y de la cúpula militar, encabezada por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Mario Rafael Stevenazzi Viñas; y el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, General del Aire Fernando Colina, junto a altas autoridades policiales y diplomáticas.
Cooperación en defensa, diálogo y seguridad global
Durante su discurso, el Coronel Superior Wang Shuai subrayó el compromiso de China con un modelo de seguridad internacional fundamentado en el respeto a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y la atención a los intereses legítimos de cada nación. En esa línea, el diplomático recordó la propuesta de seguridad global impulsada por el presidente Xi Jinping para la construcción de una "comunidad de futuro compartido" con América Latina.
Wang calificó la relación bilateral como "un gran árbol que ha crecido vigorosamente durante el último año", impulsado por hitos de alto nivel como la visita del presidente uruguayo Yamandú Orsi a Beijing a comienzos de año y la posterior llegada a Montevideo del viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang.
En el ámbito militar, resaltó los avances en materia de capacitación e intercambio profesional. Citando una metáfora compartida con contrapartes locales, caracterizó el avance del trabajo conjunto como "un paso chico, pero firme", proyectando la mirada hacia el centenario del EPL en 2027.
Coincidencias estratégicas y vocación pacífica
Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, destacó la fluidez del vínculo y la coincidencia en valores fundamentales como el multilateralismo, la defensa de la paz y la concepción de las Fuerzas Armadas orientadas a la protección y no a la agresión.
Lazo hizo hincapié en la dimensión académica y formativa de la cooperación bilateral, que incluye el envío periódico de efectivos uruguayos a capacitarse en China y la recepción de delegaciones del gigante asiático en suelo uruguayo. Asimismo, la jerarca vinculó la proximidad del EPL con su sociedad con el trabajo territorial que realizan las Fuerzas Armadas en Uruguay, remarcando la vocación integradora, pacífica y de ayuda humanitaria del país.
La velada concluyó con un brindis de honor y un despliegue de gastronomía tradicional china, reafirmando que la relación entre Uruguay y China no solo se consolida en el plano económico y diplomático, sino también en un fecundo intercambio humano y cultural.