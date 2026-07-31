China celebra en Montevideo los 99 años de sus Fuerzas Armadas junto a la ministra de Defensa

Wang calificó la relación bilateral como "un gran árbol que ha crecido vigorosamente durante el último año", impulsado por hitos de alto nivel como la visita del presidente uruguayo Yamandú Orsi a Beijing a comienzos de año y la posterior llegada a Montevideo del viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang.

En el ámbito militar, resaltó los avances en materia de capacitación e intercambio profesional. Citando una metáfora compartida con contrapartes locales, caracterizó el avance del trabajo conjunto como "un paso chico, pero firme", proyectando la mirada hacia el centenario del EPL en 2027.

Coincidencias estratégicas y vocación pacífica

Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, destacó la fluidez del vínculo y la coincidencia en valores fundamentales como el multilateralismo, la defensa de la paz y la concepción de las Fuerzas Armadas orientadas a la protección y no a la agresión.

Lazo hizo hincapié en la dimensión académica y formativa de la cooperación bilateral, que incluye el envío periódico de efectivos uruguayos a capacitarse en China y la recepción de delegaciones del gigante asiático en suelo uruguayo. Asimismo, la jerarca vinculó la proximidad del EPL con su sociedad con el trabajo territorial que realizan las Fuerzas Armadas en Uruguay, remarcando la vocación integradora, pacífica y de ayuda humanitaria del país.

La velada concluyó con un brindis de honor y un despliegue de gastronomía tradicional china, reafirmando que la relación entre Uruguay y China no solo se consolida en el plano económico y diplomático, sino también en un fecundo intercambio humano y cultural.