Rendición de Cuentas: Orsi recibió a Manini que llevó propuestas para incluir

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió este jueves con Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva, y le llevó al presidente un conjunto de propuestas para incluir en la Rendición de Cuentas que analiza la Cámara de Representantes, donde Cabildo Abierto tiene dos diputados que resultarán claves para la aprobación del proyecto de ley.