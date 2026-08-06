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Política Manini Ríos | Cabildo Abierto | Orsi

Torre Ejecutiva

Rendición de Cuentas: Orsi recibió a Manini que llevó propuestas para incluir

Manini Ríos llevó al presidente un conjunto de propuestas para incluir en la Rendición de Cuentas, entre ellas un impuesto transitorio a bancos y financieras.

Guido Manini Ríos junto al presidente Yamandú Orsi.

Guido Manini Ríos junto al presidente Yamandú Orsi.
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Por Redacción Caras y Caretas

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió este jueves con Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva, y le llevó al presidente un conjunto de propuestas para incluir en la Rendición de Cuentas que analiza la Cámara de Representantes, donde Cabildo Abierto tiene dos diputados que resultarán claves para la aprobación del proyecto de ley.

Entre otras cosas, Manini Ríos propuso a Orsi crear un impuesto transitorio a bancos y empresas financieras que dan créditos a la población. Manini fundamenta este nuevo impuesto "tras años recientes de ganancias extraordinarias" de estas empresas.

Este nuevo impuesto "temporal", podría ser del 5% sobre las ganancias. En el documento que el exsenador mostró a la prensa indica que el sector financiero tuvo en los últimos años ganancias que "superaron los mil millones de dólares".

Todas las propuestas de Cabildo Abierto que Manini Ríos presentó a Orsi:

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