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Política Ancap | gasoil |

Combustible para el Sinae

Ancap donará 26.500 litros de gasoil para la asistencia de emergencias climáticas

Donación de Ancap es para apoyar al Sinae en la evacuación y el traslado de personas, la distribución de materiales, el abastecimiento de los centros de alojamiento y otras tareas de apoyo a la población afectada.

Ancap donará combustible para las acciones del Sinae.

Ancap donará combustible para las acciones del Sinae.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) recibirá una donación de 26.500 litros de gasoil proveniente de Ancap. La decisión del directorio de la empresa estatal forma parte de su contribución a la labor de asistencia y respuesta ante los efectos de los últimos eventos meteorológicos en el país.

Según un comunicado de Ancap, el aporte de este combustible servirá para apoyar las acciones del Sinae como la evacuación y el traslado de personas, la distribución de materiales, el abastecimiento de los centros de alojamiento y otras tareas de apoyo a la población afectada.

El compromiso de Ancap con la comunidad

“Esta colaboración forma parte del compromiso de Ancap con la comunidad y de su política de sostenibilidad, que promueve el apoyo a iniciativas de interés público, especialmente en situaciones de emergencia que requieren un esfuerzo logístico y operativo de los organismos del Estado”, destacó el comunicado.

El último reporte del Sinae por eventos meteorológicos con afectación a bienes y personas fue publicado el 1° de agosto, luego de los vientos fuertes y las tormentas severas que ocasionaron afectaciones en el litoral norte, especialmente en el departamento de Salto.

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