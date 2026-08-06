El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) recibirá una donación de 26.500 litros de gasoil proveniente de Ancap. La decisión del directorio de la empresa estatal forma parte de su contribución a la labor de asistencia y respuesta ante los efectos de los últimos eventos meteorológicos en el país.
Combustible para el Sinae
Ancap donará 26.500 litros de gasoil para la asistencia de emergencias climáticas
Donación de Ancap es para apoyar al Sinae en la evacuación y el traslado de personas, la distribución de materiales, el abastecimiento de los centros de alojamiento y otras tareas de apoyo a la población afectada.