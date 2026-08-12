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Sociedad contrabando | bebidas | hombre

Lavalleja

Hombre de 50 años fue condenado por contrabando de bebidas alcohólicas

El hombre fue detenido junto a su auto repleto de mercadería de contrabando valorada en $ 655.810. Deberá cumplir cinco meses de prisión bajo libertad a prueba.

Mercadería de contrabando incautada en Lavalleja.

Mercadería de contrabando incautada en Lavalleja.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un individuo fue detenido por policías de la Seccional 7a de Lavalleja cuando se dirigía hacia Montevideo por ruta 13, conduciendo un vehículo cargado con 360 botellas de licor, 184 de whisky, 96 de cerveza,12 latas de energizante, 84 paquetes de pastillas de mentol y 24 jabones de tocador, entre otros artículos de contrabando.

El hombre de 50 años fue conducido al destacamento policial donde se procedió a la documentación de Policía Científica de Minas, y luego se informó a la jueza Beatriz Protesoni, quien dispuso la valoración por parte de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en $ 655.810.

Los efectos incautados eran transportados en el interior y en el baúl de un auto marca GWM VOLEEX, cuyo valor se estimó en $ 285.000.

La condena por contrabando: 5 meses de prisión domiciliaria bajo libertad a prueba

Tras permanecer algunas horas detenido en la Seccional 1a de Lavalleja, el hombre de 50 años oriundo de Montevideo, compareció ante ante la fiscal que asumió el caso quien solicitó a la jueza Protesoni, una pena de cinco meses de prisión bajo libertad a prueba como responsable penal en un delito de contrabando.

La medida fue aceptada por la magistrada de 4to turno, obligando al penado a residir donde sea posible la supervisión, sujeción a la orientación y vigilancia permanentes por parte de funcionarios de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), a presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente al domicilio, y a prestar servicios comunitarios, una vez por semana, durante dos horas por el plazo de la condena.

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