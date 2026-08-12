Un individuo fue detenido por policías de la Seccional 7a de Lavalleja cuando se dirigía hacia Montevideo por ruta 13, conduciendo un vehículo cargado con 360 botellas de licor, 184 de whisky, 96 de cerveza,12 latas de energizante, 84 paquetes de pastillas de mentol y 24 jabones de tocador, entre otros artículos de contrabando.
Lavalleja
Hombre de 50 años fue condenado por contrabando de bebidas alcohólicas
El hombre fue detenido junto a su auto repleto de mercadería de contrabando valorada en $ 655.810. Deberá cumplir cinco meses de prisión bajo libertad a prueba.