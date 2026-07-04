Objetivo cumplido: Moratorio tiene US$ 1 millón para su tratamiento contra el cáncer cerebral

Viaja este sábado

Tras agradecer el apoyo recibido, Moratorio informó que este sábado comenzará el viaje para iniciar el proceso médico. "Va a salir a las 04:00 del sábado y lo que busca es comenzar todo lo necesario para mi tratamiento de células CAR-T. Por supuesto, para esto vamos a tener que esperar un poco y evaluar muchas cosas, pero estamos ya en el ruedo", señaló.

Durante el mensaje, Montero y Moratorio también plantearon la continuidad de la iniciativa solidaria una vez cubiertos los costos del tratamiento.

"La idea es esta rueda solidaria que empezaron todos y que todos son parte, no terminarla con Gonzalo. Seguir para adelante", afirmó Montero.

En la misma línea, Moratorio sostuvo que el objetivo es que los recursos que no sean utilizados puedan destinarse a otras personas. "Hay que seguir en esta rueda sin parar. La idea es que si sobra un dólar de todo esto, inclusive lo que sobre, poder reutilizarlo en causas como estas, en causas que ataquen particularmente determinados temas, por ejemplo uno, el cáncer cerebral", concluyó.

La primera vez que Moratorio anunció que tenía cáncer, describió que era un tumor cerebral agresivo.