Objetivo cumplido: Moratorio tiene US$ 1 millón para su tratamiento contra el cáncer cerebral

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio anunció este viernes que alcanzó la meta solidaria de un millón de dólares para financiar el tratamiento experimental contra el cáncer cerebral que padece.
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La noticia fue comunicada a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que apareció junto al doctor Fernando Montero. "Realmente es un sueño y realmente algo que de alguna manera nos llena de esperanza", expresó Moratorio al confirmar que la campaña logró el objetivo económico.
Montero explicó que el monto se completó luego de la subasta, realizada este jueves, de una obra del escultor Pablo Achugarri por US$ 3.000, lo que permitió alcanzar la cifra prevista para costear el tratamiento.
Viaja este sábado
Tras agradecer el apoyo recibido, Moratorio informó que este sábado comenzará el viaje para iniciar el proceso médico. "Va a salir a las 04:00 del sábado y lo que busca es comenzar todo lo necesario para mi tratamiento de células CAR-T. Por supuesto, para esto vamos a tener que esperar un poco y evaluar muchas cosas, pero estamos ya en el ruedo", señaló.
Durante el mensaje, Montero y Moratorio también plantearon la continuidad de la iniciativa solidaria una vez cubiertos los costos del tratamiento.
"La idea es esta rueda solidaria que empezaron todos y que todos son parte, no terminarla con Gonzalo. Seguir para adelante", afirmó Montero.
En la misma línea, Moratorio sostuvo que el objetivo es que los recursos que no sean utilizados puedan destinarse a otras personas. "Hay que seguir en esta rueda sin parar. La idea es que si sobra un dólar de todo esto, inclusive lo que sobre, poder reutilizarlo en causas como estas, en causas que ataquen particularmente determinados temas, por ejemplo uno, el cáncer cerebral", concluyó.
La primera vez que Moratorio anunció que tenía cáncer, describió que era un tumor cerebral agresivo.