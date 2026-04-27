Identifican a presuntos autores del homicidio de un hincha de Peñarol en Kibón

La Policía y la Fiscalía han logrado avances significativos en la investigación del homicidio de un joven de 27 años, hincha de Peñarol ocurrido en la madrugada del pasado sábado en las inmediaciones de Kibón. Según fuentes del caso, los presuntos autores ya han sido identificados y se ha confirmado que forman parte de una de las facciones de la barra brava de Nacional, conocida como "La Banda del Parque".
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El incidente: de una discusión a la ejecución
La investigación establece que la víctima, un hombre de 27 años apodado "Nacho" —quien contaba con antecedentes por incidentes en Brasil y estaba vinculado a la hinchada de Peñarol—, mantuvo una disputa verbal dentro de un local nocturno de la zona con otro hombre de edad similar. Aunque el altercado inicial, motivado por la rivalidad futbolística, no pasó a mayores dentro del recinto, el desenlace se produjo en la vía pública.
Al salir del boliche, el atacante regresó acompañado por otra persona a bordo de un vehículo. Según el análisis de las cámaras de seguridad, los disparos se efectuaron desde el automóvil en movimiento. Las autoridades califican el hecho como una "ejecución", dado que el agresor buscó directamente terminar con la vida de la víctima sin mediar palabra. En la escena del crimen se hallaron cinco vainas de bala.
Vínculos con la barra brava de Nacional
Los investigadores han determinado que el autor de los disparos es un allegado directo a Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, uno de los líderes de la barra brava de Nacional. Esta conexión refuerza la hipótesis de un enfrentamiento motivado estrictamente por la rivalidad entre parcialidades.
Próximos pasos
La víctima falleció en las primeras horas de la mañana del sábado en el Hospital de Clínicas tras ser trasladada de urgencia. Según se pudo saber por fuentes a cargo de la investigación, ya se han emitido las correspondientes órdenes de detención y allanamientos, los cuales se concretarán en las próximas horas para dar con el paradero de los responsables.