Identifican a presuntos autores del homicidio de un hincha de Peñarol en Kibón

Vínculos con la barra brava de Nacional

Los investigadores han determinado que el autor de los disparos es un allegado directo a Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, uno de los líderes de la barra brava de Nacional. Esta conexión refuerza la hipótesis de un enfrentamiento motivado estrictamente por la rivalidad entre parcialidades.

Próximos pasos

La víctima falleció en las primeras horas de la mañana del sábado en el Hospital de Clínicas tras ser trasladada de urgencia. Según se pudo saber por fuentes a cargo de la investigación, ya se han emitido las correspondientes órdenes de detención y allanamientos, los cuales se concretarán en las próximas horas para dar con el paradero de los responsables.