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Deportes Apertura | Central Español | Peñarol

acercándsoe al final

Se abre una nueva fecha del Apertura con el choque de Central Español y Albion

Le decimosegunda fecha del Apertura se jugará entre viernes y lunes. Racing juega el sábado, Deportivo Maldonado el domingo y Peñarol el lunes.

Albion y Central Español abren la fecha 12 del Apertrua.

Albion y Central Español abren la fecha 12 del Apertrua.

 Foto: @SegundaAUF
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Con el choque entre Albion y Central Español, que tendrá lugar en el Estadio Luis Franzini, se estará abriendo la decimosegunda fecha del Torneo Apertura. Esta etapa puede ser decisiva para los clubes que están peleando por la obtención del torneo.

El encuentro entre pioneros y palermitanos, está fijado para las 20:00 horas y contará con el arbitraje de Leodán Gonzaléz quien estará junto a Daniel Rodríguez.

Además, esta fecha tendrá duelos muy importantes por la zona alta pero también por la permanencia. Progreso recibirá a Wanderers en el Paladino este sábado, mientras que el domingo, Cerro recibirá a MC Torque.

Por la parte alta de la tabla, el líder del campeonato, Racing, tendrá un duro encuentro ante Defensor Sporting. Deportivo Maldonado visita a Danubio el domingo mientras que Peñarol recibirá a Juventud de las Piedras el lunes.

Así se juega la fecha 12 del Apertura

Viernes 17 de abril

20:00 - Albion vs Central Español

  • Estadio Franzini
  • Leodán Gonzaléz - Daniel Rodríguez (VAR)

Sábado 18 de abril

13:00 - Progreso vs Wanderers

  • Parque Paladino
  • Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)

16:00 - Racing vs Defensor Sporting

  • Parque Roberto
  • Javier Burgos - Antonio García (VAR)

Domingo 19 de abril

10:00 - Cerro vs MC Torque

  • Estadio Tróccoli
  • Daniel Rodríguez - Antonio García (VAR)

16:00 - Danubio vs Deportivo Maldonado

  • Estadio Jardines del Hipódromo
  • Andrés Matonte - Andrés Cunha (VAR)

19:30 - Liverpool vs Nacional

  • Estadio Centenario
  • Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)

Lunes 20 de abril

17:00 - Boston River vs Cerro Largo

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Hernán Heras - Christian Ferreyra (VAR)

20:30 - Peñarol vs Juventud

  • Estadio Campeón del Siglo
  • Javier Feres - Yimmy Álvarez (VAR)

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