Se abre una nueva fecha del Apertura con el choque de Central Español y Albion

Por la parte alta de la tabla, el líder del campeonato, Racing, tendrá un duro encuentro ante Defensor Sporting. Deportivo Maldonado visita a Danubio el domingo mientras que Peñarol recibirá a Juventud de las Piedras el lunes.
Así se juega la fecha 12 del Apertura
Viernes 17 de abril
20:00 - Albion vs Central Español
- Estadio Franzini
- Leodán Gonzaléz - Daniel Rodríguez (VAR)
Sábado 18 de abril
13:00 - Progreso vs Wanderers
- Parque Paladino
- Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)
16:00 - Racing vs Defensor Sporting
- Parque Roberto
- Javier Burgos - Antonio García (VAR)
Domingo 19 de abril
10:00 - Cerro vs MC Torque
- Estadio Tróccoli
- Daniel Rodríguez - Antonio García (VAR)
16:00 - Danubio vs Deportivo Maldonado
- Estadio Jardines del Hipódromo
- Andrés Matonte - Andrés Cunha (VAR)
19:30 - Liverpool vs Nacional
- Estadio Centenario
- Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)
Lunes 20 de abril
17:00 - Boston River vs Cerro Largo
- Estadio Campeones Olímpicos
- Hernán Heras - Christian Ferreyra (VAR)
20:30 - Peñarol vs Juventud
- Estadio Campeón del Siglo
- Javier Feres - Yimmy Álvarez (VAR)