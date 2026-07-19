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Sociedad

Doble homicidio en barrio Independencia: investigan ataque a balazos que quedó registrado por cámaras

La policía analiza las imágenes de dos cámaras de videovigilancia para esclarecer la balacera que causó un doble homicidio.

La policía investiga un violento ataque a tiros ocurrido en el barrio Independencia que terminó con un doble homicidio.

La policía investiga un violento ataque a tiros ocurrido en el barrio Independencia que terminó con un doble homicidio.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La policía investiga un violento ataque a tiros ocurrido en el barrio Independencia que terminó con un doble homicidio y que quedó registrado por al menos dos cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

De acuerdo con la información primaria de la investigación, el ataque estaba dirigido contra un hombre que se encontraba dentro de un automóvil blanco. Los atacantes efectuaron una intensa ráfaga de disparos contra el vehículo, provocando la muerte del ocupante.

Doble homicidio

Sin embargo, durante la balacera un vecino que se encontraba reparando el techo de su casa fue alcanzado por un disparo en el pecho. La víctima falleció como consecuencia de la herida y, según los primeros elementos recabados por los investigadores, no tenía relación con el objetivo del ataque.

Un vecino del lugar aseguró a Subrayado que el hombre herido era completamente ajeno a los hechos, una hipótesis que también maneja la Policía mientras continúa con las actuaciones.

La magnitud del ataque quedó reflejada en la escena. Un equipo de Subrayado que concurrió al lugar contabilizó alrededor de 30 casquillos de bala esparcidos sobre la calle, además de numerosos impactos en la carrocería del automóvil blanco, evidencia de la intensidad del tiroteo.

Los investigadores trabajan ahora sobre las grabaciones captadas por dos cámaras de seguridad, que podrían aportar información clave para identificar a los responsables, reconstruir la secuencia del ataque y determinar la forma en que actuaron los agresores.

El caso es investigado por la Policía y la Fiscalía, que buscan establecer el móvil del doble homicidio y confirmar las circunstancias en las que se produjo el ataque, en un episodio que vuelve a poner en evidencia el impacto de la violencia armada sobre personas ajenas a los enfrentamientos criminales.

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