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Sociedad

milagroso

Policías salvaron a un niño que quedó sin respirador tras el violento temporal en Salto

En medio del temporal los policías llegaron a tiempo para asistir a un niño de cinco años cuyo equipamiento médico dejó de funcionar tras cortarse la energía y volarse el techo de su vivienda.

Policías salvaron a un niño que quedó sin respirador tras el violento temporal en Salto.

Policías salvaron a un niño que quedó sin respirador tras el violento temporal en Salto.
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En medio del destructivo temporal que azotó a Salto dejando un saldo de destrozos masivos, árboles caídos, viviendas dañadas y una persona fallecida, un grupo de policías protagonizó un dramático rescate al salvar la vida de un niño de cinco años que depende de asistencia respiratoria.

Corte de suministro

El incidente ocurrió en momentos críticos de la tormenta, cuando las fuertes ráfagas de viento arrancaron por completo el techo de la vivienda donde se encontraba el menor junto a una niña de dos años. El impacto del temporal provocó un corte inmediato del suministro eléctrico, lo que causó que el respirador artificial del niño dejara de funcionar.

Según información difundida inicialmente por el periodista Pedro Olivera, la familia del menor llegó a registrar en video un desesperado pedido de auxilio mientras la lluvia y el viento continuaban golpeando la estructura afectada. Los policías acudieron rápidamente al lugar y, ante la extrema gravedad de la situación, lograron intervenir a tiempo para restablecer la asistencia respiratoria que el niño necesitaba, evitando una tragedia mayor en una jornada ya de por sí marcada por la catástrofe.

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