En medio del destructivo temporal que azotó a Salto dejando un saldo de destrozos masivos, árboles caídos, viviendas dañadas y una persona fallecida, un grupo de policías protagonizó un dramático rescate al salvar la vida de un niño de cinco años que depende de asistencia respiratoria.
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Policías salvaron a un niño que quedó sin respirador tras el violento temporal en Salto
En medio del temporal los policías llegaron a tiempo para asistir a un niño de cinco años cuyo equipamiento médico dejó de funcionar tras cortarse la energía y volarse el techo de su vivienda.