La joya oculta del siglo XIX en Salto que pretenden explotar con fines turísticos y culturales

Estación Midland: sueño de otra época

Para entender el valor de lo que se busca recuperar, es necesario mirar hacia el 1º de noviembre de 1890, día en que la compañía de capitales británicos The Midland Uruguay Railway Co. Ltd. inauguró la terminal como parte del tendido que conectaba Salto con Paso de los Toros. Durante más de medio siglo, la Midland funcionó de manera incisiva en el transporte de mercancías y ganado, complementándose con los Talleres Norte, que llegaron a ser los segundos talleres ferroviarios más grandes de Uruguay.

Con la nacionalización del sistema en 1949 y la posterior construcción de la Represa de Salto Grande en los años 70, la estación adquirió un rol aún más relevante. En 1982, tras habilitarse el puente ferroviario internacional, se convirtió en la terminal del efímero tren de pasajeros que unía Salto con Concordia (Argentina).

Su último suspiro operativo ocurrió en agosto de 2011, cuando fue el escenario elegido por los presidentes José Mujica y Cristina Fernández para lanzar el "Tren de los Pueblos Libres", un proyecto binacional que, debido a complicaciones técnicas y burocráticas, dejó de funcionar apenas un año después, sellando el candado definitivo sobre la vieja estación.

Café steampunk

La estación se encuentra a metros de la Terminal de Ómnibus. Los impulsores del proyecto señalan que, si bien el turismo termal representa cerca del 70% del movimiento local, un alto porcentaje de los visitantes no ingresa al centro de la ciudad. La Midland funcionaría entonces como una "puerta de acceso cultural".

La idea central contempla la restauración de varios vagones en desuso que hoy afean el predio. En su interior se proyecta instalar la primera barbería y cafetería temática del país con estética victoriana e influencias steampunk (fantasía de época vinculada a la era del vapor). Por su parte, el edificio principal albergaría un museo ferroviario interactivo, salas de arte, espacios para artesanos y áreas gastronómicas para emprendedores locales.

La viabilidad del plan encuentra su sustento en datos estadísticos del período 2023-2024 manejados por el Ministerio de Turismo (Mintur) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según estos informes, el turismo cultural en Salto creció un 18%, mientras que las intervenciones que recuperan espacios históricos para fines culturales suelen reducir el vandalismo barrial en un 20% y dinamizar el comercio circundante hasta en un 40%.

La meta de Salto Grande

El objetivo final será reactivar el tramo técnico de vías que conecta la Estación Midland con la zona de Salto Grande. El diseño de esta etapa ya está bajo análisis con la meta de ofrecer paseos en tren que unan la ciudad y la represa en un único circuito recreativo y educativo.

Para evitar que los costos económicos sepulten la iniciativa, el marco legal propuesto se basa en un modelo de articulación público-privada. Bajo este esquema, la inversión privada estará regulada por contratos estrictos y concesiones comerciales con plazos limitados y revisiones periódicas. De este modo, AFE retendrá la propiedad de las tierras y el control de las vías, asegurando que el patrimonio de la Midland siga perteneciendo al Estado.