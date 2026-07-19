Interior abre una investigación de urgencia tras los incidentes entre hinchas de Rentistas y Cerrito

Convocatoria del Ministerio del Interior

En paralelo, el ministro del Interior, Carlos Negro, convocará a representantes de todas las partes involucradas en los incidentes y ordenó una Investigación de Urgencia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 500, con el objetivo de determinar responsabilidades administrativas y evaluar la actuación de los distintos actores.

Cómo comenzaron los incidentes

El informe policial señala que durante el encuentro "se registraron incidentes que ameritaron la intervención policial en varias instancias".

Como parte del operativo de desconcentración acordado previamente con ambos clubes, la parcialidad de Cerrito comenzó a retirarse en primer término, siguiendo las directivas del jefe del operativo de la Guardia Nacional Republicana.

Sin embargo, al llegar a la intersección de Camino Mendoza y Camino Rigel, varios hinchas descendieron del camión en el que se trasladaban y comenzaron a arrojar objetos contundentes contra vehículos estacionados dentro del Complejo Rentistas.

Posteriormente, se produjo un enfrentamiento con parciales de Rentistas que permanecían en las inmediaciones del predio, situación que obligó a una nueva intervención policial para controlar los disturbios.

Investigación en marcha

La investigación buscará reconstruir la secuencia completa de los hechos, establecer la responsabilidad de los involucrados y determinar si existieron fallas en el operativo de seguridad.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia serán una de las principales herramientas con las que contará la Fiscalía para identificar a quienes participaron en los disturbios y esclarecer las circunstancias en que resultó lesionado el efectivo policial, así como los demás episodios de violencia registrados al finalizar el encuentro.