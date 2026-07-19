Interior abre una investigación de urgencia tras los incidentes entre hinchas de Rentistas y Cerrito

El Ministerio del Interior resolvió abrir una investigación de urgencia para esclarecer los incidentes ocurridos tras el partido entre Rentistas y Cerrito, disputado en el Complejo Rentistas, que derivaron en enfrentamientos entre parciales de ambos equipos, daños materiales y un policía lesionado.
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La decisión fue adoptada luego del informe elaborado por la Policía, en el que también se dejó constancia de la lesión sufrida por un efectivo policial y de los hechos registrados durante el operativo de seguridad.
Según el parte al que accedió Ovación, la Fiscalía de Flagrancia de 10º Turno fue informada de lo sucedido y dispuso tomar declaración al funcionario policial herido, además del relevamiento de las cámaras de videovigilancia para identificar al responsable de la agresión.
Convocatoria del Ministerio del Interior
En paralelo, el ministro del Interior, Carlos Negro, convocará a representantes de todas las partes involucradas en los incidentes y ordenó una Investigación de Urgencia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 500, con el objetivo de determinar responsabilidades administrativas y evaluar la actuación de los distintos actores.
Cómo comenzaron los incidentes
El informe policial señala que durante el encuentro "se registraron incidentes que ameritaron la intervención policial en varias instancias".
Como parte del operativo de desconcentración acordado previamente con ambos clubes, la parcialidad de Cerrito comenzó a retirarse en primer término, siguiendo las directivas del jefe del operativo de la Guardia Nacional Republicana.
Sin embargo, al llegar a la intersección de Camino Mendoza y Camino Rigel, varios hinchas descendieron del camión en el que se trasladaban y comenzaron a arrojar objetos contundentes contra vehículos estacionados dentro del Complejo Rentistas.
Posteriormente, se produjo un enfrentamiento con parciales de Rentistas que permanecían en las inmediaciones del predio, situación que obligó a una nueva intervención policial para controlar los disturbios.
Investigación en marcha
La investigación buscará reconstruir la secuencia completa de los hechos, establecer la responsabilidad de los involucrados y determinar si existieron fallas en el operativo de seguridad.
Las imágenes de las cámaras de vigilancia serán una de las principales herramientas con las que contará la Fiscalía para identificar a quienes participaron en los disturbios y esclarecer las circunstancias en que resultó lesionado el efectivo policial, así como los demás episodios de violencia registrados al finalizar el encuentro.