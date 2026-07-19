España conquista su segunda copa y recibe el trofeo de manos de Trump

España conquistó este domingo el Mundial 2026 y sumó su segunda estrella tras imponerse a Argentina 1-0 en una final vibrante marcada por la tensión y emoción disputada hasta la prórroga en el Estadio Nueva York, en el estado de Nueva Jersey.
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Al minuto 106 el delantero Ferran Torres, quien había entrado de suplente, definió con un zurdazo en el área para anotar el único gol del partido.
Suplente le da el triunfo a España
El gol lo asistió Nico Williams, otro de los suplentes que resultó clave para el nuevo título de la Roja. Con un cabezazo en el área, le sirvió el balón a Torres.
Con esta victoria, la Roja vuelve a levantar el trofeo 16 años después de su inolvidable primer título en Sudáfrica 2010, cuando se convirtió en la primera selección europea en ganar la Copa del Mundo fuera de Europa.
El equipo de Luis de la Fuente cerró así un recorrido sólido que combinó solvencia defensiva y apariciones decisivas en los minutos finales.