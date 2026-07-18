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Sociedad Punta Ballena |

por el medio ambiente

Punta Ballena y la Laguna del Sauce: dos reconocimientos nacionales destacan en Maldonado

El MVOT distinguió al movimiento ciudadano por Punta Ballena y a la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce por su trabajo en ordenamiento y gestión ambiental.

Movimiento Movimiento Ciudadano para la Protección de Punta Ballena, fue distinguido.

Movimiento Movimiento Ciudadano para la Protección de Punta Ballena, fue distinguido.

 Foto FM Gente
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) reconoció al Movimiento Ciudadano para la Protección de Punta Ballena y a la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce durante la entrega del Premio Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.

El Movimiento Ciudadano para la Protección de Punta Ballena, impulsado por la organización Punta Ballena Protegida, obtuvo el primer premio en la categoría Eventos. La distinción reconoce el proceso de participación social que reunió a vecinos, técnicos, académicos y organizaciones ambientales en defensa de ese enclave costero, en el marco del debate sobre el desarrollo urbanístico de la zona.

Se pone en valor una iniciativa ciudadana que logró instalar en la agenda pública la discusión sobre el equilibrio entre el crecimiento urbano y la preservación de uno de los paisajes más representativos del departamento.

Distinguen comisión de Laguna del Sauce

En la misma ceremonia también fue distinguida la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce, al cumplirse 15 años de trabajo en la gestión de ese sistema hídrico, fundamental para el abastecimiento de agua potable y la conservación ambiental de Maldonado.

La distinción fue recibida por la directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Virginia Villarino, junto al diputado Joaquín Garlo, integrante de la comisión.

Durante estos 15 años, la Comisión de Cuenca ha articulado el trabajo de organismos públicos, especialistas y actores sociales con el objetivo de promover el monitoreo, la coordinación y la planificación para la protección de la Laguna del Sauce, considerada un recurso estratégico para el departamento.

El Premio Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo es organizado por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, con el apoyo de la Universidad de la República, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el Centro Universitario Regional del Este.

Premios varios

En esta edición se premiaron instrumentos de planificación, proyectos territoriales, investigaciones, propuestas de comunicación, trabajos estudiantiles, eventos y trayectorias vinculadas al desarrollo urbano y ambiental.

Los reconocimientos otorgados a Punta Ballena y a la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce reflejan dos experiencias diferentes, pero vinculadas por un mismo objetivo: promover la protección del territorio mediante la planificación, la gestión ambiental y la participación de la comunidad.

En ambos casos, las distinciones destacan iniciativas que buscan compatibilizar el desarrollo con la conservación del patrimonio natural, incorporando una visión de largo plazo sobre el uso del suelo, la protección del paisaje y la gestión de los recursos naturales.

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