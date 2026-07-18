Punta Ballena y la Laguna del Sauce: dos reconocimientos nacionales destacan en Maldonado

Distinguen comisión de Laguna del Sauce

En la misma ceremonia también fue distinguida la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce, al cumplirse 15 años de trabajo en la gestión de ese sistema hídrico, fundamental para el abastecimiento de agua potable y la conservación ambiental de Maldonado.

La distinción fue recibida por la directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Virginia Villarino, junto al diputado Joaquín Garlo, integrante de la comisión.

Durante estos 15 años, la Comisión de Cuenca ha articulado el trabajo de organismos públicos, especialistas y actores sociales con el objetivo de promover el monitoreo, la coordinación y la planificación para la protección de la Laguna del Sauce, considerada un recurso estratégico para el departamento.

El Premio Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo es organizado por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, con el apoyo de la Universidad de la República, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el Centro Universitario Regional del Este.

Premios varios

En esta edición se premiaron instrumentos de planificación, proyectos territoriales, investigaciones, propuestas de comunicación, trabajos estudiantiles, eventos y trayectorias vinculadas al desarrollo urbano y ambiental.

Los reconocimientos otorgados a Punta Ballena y a la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce reflejan dos experiencias diferentes, pero vinculadas por un mismo objetivo: promover la protección del territorio mediante la planificación, la gestión ambiental y la participación de la comunidad.

En ambos casos, las distinciones destacan iniciativas que buscan compatibilizar el desarrollo con la conservación del patrimonio natural, incorporando una visión de largo plazo sobre el uso del suelo, la protección del paisaje y la gestión de los recursos naturales.