Dos detenidos en Castillos por caza furtiva de ñandúes

Un joven y un adolescente fueron detenidos en una zona rural de Castillos (Rocha) por realizar “caza furtiva”, luego de que los efectivos policiales los vieron circular en una moto en “actitud sospechosa” y con una bolsa donde se apreciaban “manchas de sangre”, acreditó la Jefatura Policía de Rocha en un comunicado.
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“El birrodado era conducido por un hombre de 24 años, quien llevaba como acompañante a un adolescente de 15 años. Dentro de la bolsa portaban cuatro cuartos de ñandú faenados en forma reciente”, señala el informe policial.
Esta situación derivó en una investigación que pudo determinar que los detenidos “habían ingresado sin permiso a un campo de la zona para cazar, junto con otras dos personas; estas últimas se encontraban cumpliendo medidas cautelares por una formalización reciente, por lo que se enterará del hecho al fiscal con quien se coordinó dicha investigación”.
Por consiguiente, "se procedió con la incautación de la moto, de la que no portaban documentación, y fue enterada la fiscal del caso, que dispuso entrega del menor bajo recibo, incautación de la carne y destrucción, entre otras diligencias”, agrega el comunicado.