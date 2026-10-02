Presentaron en Florida una obra inédita sobre la literatura dramática infantil uruguaya

Estudio de la literatura infantil

La publicación está integrada por artículos de distintos autores, todos vinculados al estudio de la literatura infantil. A partir de la invitación realizada por Daniel Nahum, cada investigador seleccionó un tema para desarrollar, realizando un proceso de búsqueda y recopilación de información que, según explicó Grela, presentó dificultades debido a la escasa documentación existente sobre algunas de las obras y autores.

En su caso particular, Grela abordó en uno de los artículos la figura de Lorenzo Dauria, como parte de una investigación que permitió profundizar en aspectos poco explorados de la producción teatral infantil uruguaya.

La autora también destacó la importancia de la publicación para estudiantes y docentes, especialmente para quienes se están formando en el área de Magisterio, ya que considera que puede constituirse en una herramienta de consulta para comenzar a acercarse a la crítica literaria y al teatro destinado a las infancias.

La obra comprende producciones vinculadas al teatro para niños y niñas, incluyendo expresiones desarrolladas en el ámbito escolar. En este sentido, Grela señaló que existe una importante cantidad de teatro producido en las escuelas que aún no ha sido suficientemente documentado y estudiado, constituyendo una posible línea de investigación para el futuro.

Recorrido académico

La presentación en Florida forma parte de un recorrido que llevó la publicación a distintos espacios académicos y culturales. Recientemente fue presentada en Brasil, en Porto Alegre y en una universidad de Santa Cruz do Sul, además de actividades realizadas en Rosario y Montevideo.

Como parte de la actividad desarrollada en la Biblioteca Departamental, quedó un ejemplar de la obra a disposición de la institución para su consulta por parte de estudiantes, docentes, investigadores y público interesado.

(Fuente: Intendencia de Florida)