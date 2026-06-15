Un cazador murió tras caer a un tajamar en Rocha

Un hombre de 60 años murió en la madrugada del domingo 14 de junio tras caer a un tajamar cuando se encontraba cazando en una zona cercana a Laguna Negra (Rocha), en el ingreso de la ruta 16. La víctima estaba junto a otras personas pero decidió salir a cazar solo, en horas de la noche.
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Cuando sus compañeros, en horas de la mañana del domingo, se percataron de que su compañero no regresaba y salieron en su búsqueda. Al costado del tajamar encontraron la camioneta estacionada y abierta, con toda la documentación en su interior.
Horas más tarde, personal policial concurrió al lugar, donde se constató indicios de deslizamiento en la orilla, por lo que se solicitó la presencia de personal de Bomberos.
Tras realizar las maniobras de búsqueda se logró ubicar dentro de las aguas el cuerpo sin vida de O.A.F.M., de 60 años, cuyo fallecimiento fue constatado por personal médico que se hizo presente en ambulancia.
Enterada la fiscal del caso, dispuso diversas diligencias, incluyendo relevamiento de la escena por parte de Policía Científica y autopsia para el fallecido, lo que se cumplió.