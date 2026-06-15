Un cazador murió tras caer a un tajamar en Rocha

Horas más tarde, personal policial concurrió al lugar, donde se constató indicios de deslizamiento en la orilla, por lo que se solicitó la presencia de personal de Bomberos.

Tras realizar las maniobras de búsqueda se logró ubicar dentro de las aguas el cuerpo sin vida de O.A.F.M., de 60 años, cuyo fallecimiento fue constatado por personal médico que se hizo presente en ambulancia.

Enterada la fiscal del caso, dispuso diversas diligencias, incluyendo relevamiento de la escena por parte de Policía Científica y autopsia para el fallecido, lo que se cumplió.