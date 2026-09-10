Ecografías a distancia: tecnología que acerca controles obstétricos de calidad a todo Uruguay

El sistema permite realizar controles con la participación de especialistas del Departamento de Medicina Fetal del hospital, manteniendo la calidad de atención y reduciendo las dificultades que implican los traslados. En algunos casos, las pacientes debían recorrer cientos de kilómetros para acceder a una consulta especializada.

Seguimiento de embarazos

La doctora Ana Bianchi, directora del Departamento de Medicina Fetal del Pereira Rossell, ha destacado la importancia de esta herramienta para la detección temprana de posibles malformaciones y para el seguimiento de embarazos que requieren controles especializados.

Uno de los campos en los que esta atención resulta especialmente relevante es la detección de alteraciones que pueden requerir intervenciones durante el embarazo, como ocurre con algunos casos de espina bífida, en los que existe la posibilidad de realizar una cirugía intrauterina.

La incorporación de la tecnología no se limita a las ecografías obstétricas. El Pereira Rossell también ha desarrollado experiencias de telemedicina en otras especialidades y áreas de atención, consolidándose como un nodo que permite ofrecer servicios especializados a pacientes de distintas zonas del país.

El objetivo es reducir las desigualdades territoriales en el acceso a la salud y evitar que la distancia geográfica determine qué tipo de atención puede recibir una persona.

La tecnología, en este caso, permite que el conocimiento especializado viaje sin que necesariamente tenga que hacerlo la paciente. Para muchas familias, significa acceder a un control de calidad cerca de su lugar de residencia y recibir el acompañamiento de profesionales especializados sin afrontar largos desplazamientos.

Acercar la atención también es una forma de cuidar: que el lugar donde vive una familia no determine la calidad del comienzo de la vida de un niño o una niña.