Legnani anunció obras por US$ 74 millones y videovigilancia en todas sus playas

Entre las intervenciones previstas se encuentra el mejoramiento de la intersección de ambas rutas, la construcción de una rotonda en avenida Calcagno, un viaducto sobre la ruta 101 hacia avenida de las Américas y otro sobre avenida Racine.

También se construirá una rotonda en la intersección de la ruta 101 y Racine.

Legnani señaló que parte de estas obras ya se encuentran en ejecución y afirmó que permitirán mejorar la circulación en una zona de fuerte tránsito.

“Garantizarán un mejor flujo vehicular tanto para quienes ingresan a Montevideo como para quienes salen”, sostuvo.

Cámaras de videovigilancia

El intendente realizó además otro anuncio de cara a la próxima temporada de verano. Según informó, todas las bajadas a las playas de Canelones estarán videovigiladas a través del Centro de Monitoreo del gobierno departamental.

El departamento cuenta actualmente con 102 bajadas a la playa, que reciben tareas de mantenimiento durante el año.

A esto se sumará un operativo de 224 guardavidas durante el próximo verano, con el objetivo de reforzar la seguridad en la costa y atender el incremento de visitantes durante la temporada.

Legnani también se refirió al festival Canelones Suena Bien, que se realiza en Atlántida y que en sus distintas ediciones ha convocado a decenas de miles de personas.

El jefe comunal destacó el impacto que tiene el evento en el turismo, la actividad comercial y la generación de puestos de trabajo en Atlántida y sus alrededores.

En ese marco, anunció que la edición 2027 del festival se realizará los días 28 y 30 de enero.

Los anuncios fueron realizados durante una disertación de Legnani en los almuerzos de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

El intendente participó de un panel junto al ministro de Turismo, Pablo Menoni, y los intendentes de Rocha, Alejo Umpiérrez; Maldonado, Miguel Abella; y Colonia, Guillermo Rodríguez.