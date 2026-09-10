La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) resolvió archivar la denuncia por presunto nepotismo impulsada en octubre del año pasado por la edila del Partido Nacional y exsenadora Carol Aviaga contra la secretaria general de la Intendencia de Lavalleja, Arianna Bentos, según informó el medio local Primera Página.
Lavalleja
La JUTEP archivó denuncia por nepotismo de exsenadora blanca contra jerarca del FA
La denuncia presentada por la edila y exsenadora nacionalista Carol Aviaga apunta contra la secretaria general de Lavalleja, Arianna Bentos, por presunta acumulación de cargos vinculados a la familia Mazzoni.