Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política denuncia | Lavalleja | JUTEP

Lavalleja

La JUTEP archivó denuncia por nepotismo de exsenadora blanca contra jerarca del FA

La denuncia presentada por la edila y exsenadora nacionalista Carol Aviaga apunta contra la secretaria general de Lavalleja, Arianna Bentos, por presunta acumulación de cargos vinculados a la familia Mazzoni.

La JUTEP archivó denuncia por nepotismo de exsenadora blanca contra jerarca del FA.

La JUTEP archivó denuncia por nepotismo de exsenadora blanca contra jerarca del FA.

 IDL (vía Primera Página)
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) resolvió archivar la denuncia por presunto nepotismo impulsada en octubre del año pasado por la edila del Partido Nacional y exsenadora Carol Aviaga contra la secretaria general de la Intendencia de Lavalleja, Arianna Bentos, según informó el medio local Primera Página.

El planteo de la edila blanca apuntaba a varios cargos y nombramientos en la comuna y la Junta Departamental vinculados a la familia Mazzoni. Bentos está casada con Pablo Mazzoni, exedil y exdiputado del Frente Amplio, hermano del actual consejero docente de ANEP, Julián Mazzoni.

Si bien los hermanos Mazzoni no están vinculados a lDL o a la Junta Departamental de Lavalleja, la edila cuestionaba la presencia en la comuna de personas del entrono familiar, como Aurora Fernández Bentos de Mazzoni (directora de Ambiente y prima de la secretaria general), Ernesto Manzione (director de Hacienda) e Ignacio Gutiérrez (encargado de Deportes), ambos sobrinos políticos de Pablo Mazzoni. También señaló la actuación de Luisa y Sara Mazzoni como ediles de la fuerza de izquierda.

Fallo de la Jutep

Tras analizar el caso, la Jutep decidió archivar la denuncia argumentando que "no existe dependencia directa ni vínculo de parentesco consanguíneo o por afinidad entre las personas denunciadas, dentro de los grados prohibidos, no configurándose violación a las normas aplicables con relación al vínculo laboral con familiares".

La legislación vigente acota las prohibiciones de ingreso a la función pública a los vínculos por consanguinidad o afinidad de primer grado (cónyuges, padres, hijos, suegros, yernos y nueras) y de segundo grado (hermanos, abuelos, nietos y cuñados), márgenes en los que no quedaban comprendidos los cargos señalados en el recurso presentado ante el organismo.

Temas

Te puede interesar