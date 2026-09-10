La JUTEP archivó denuncia por nepotismo de exsenadora blanca contra jerarca del FA.

Fallo de la Jutep

Tras analizar el caso, la Jutep decidió archivar la denuncia argumentando que "no existe dependencia directa ni vínculo de parentesco consanguíneo o por afinidad entre las personas denunciadas, dentro de los grados prohibidos, no configurándose violación a las normas aplicables con relación al vínculo laboral con familiares".

La legislación vigente acota las prohibiciones de ingreso a la función pública a los vínculos por consanguinidad o afinidad de primer grado (cónyuges, padres, hijos, suegros, yernos y nueras) y de segundo grado (hermanos, abuelos, nietos y cuñados), márgenes en los que no quedaban comprendidos los cargos señalados en el recurso presentado ante el organismo.