El Aeropuerto Internacional de Carrasco obtiene récord histórico de pasajeros en 2025

En el Aeropuerto de Carrasco operan 12 aerolíneas, que conectan al país de forma directa con 17 destinos en Uruguay y el mundo. Durante el 2025 aumentó su operación con nuevas rutas de Paranair y Gol, al tiempo que JetSMART, SKY y Latam, incorporaron más frecuencias a los diversos destinos.

Conectividad doméstica

Además, durante el año la conectividad doméstica jugó un rol fundamental en las operaciones. En setiembre de 2025 y tras un año de operaciones se anunció la ampliación de la conectividad doméstica con Salto, sumando una nueva frecuencia los días domingo a las dos existentes, lo que supuso una apuesta importante para el turismo local.

Por otro lado, en el mes de diciembre dieron inicio las operaciones directas entre el Aeropuerto Internacional de Carrasco y el Aeropuerto Binacional de Rivera, marcando un hito en la conectividad doméstica.

“Estamos muy contentos de cerrar el año celebrando un hito para nuestro país. Este crecimiento es fruto de un gran esfuerzo de todo el ecosistema aeronáutico por potenciar la conexión del país y brindar la mejor experiencia en el paso de los viajeros por la terminal, un compromiso que mantenemos año a año, y que seguiremos potenciando en 2026”, expresó Cabrera.

Carrasco - 025

Mejoras y nuevos servicios

De la mano de su crecimiento operativo, el foco en la experiencia de los pasajeros ha sido una constante del año 2025 para Aeropuertos Uruguay. Durante todo el año se anunciaron diversas mejoras y nuevos servicios en el Aeropuerto Internacional de Carrasco con el objetivo de potenciar el aeropuerto ha llevado adelante mejoras para los pasajeros, como la inauguración del Indoor Parking, un estacionamiento techado con conexión directa al check-in, la incorporación de un servicio gratuito de filas virtuales y también el nuevo sistema automático para despachar el equipaje “Self Bag Drop”, que permite a los viajeros realizar el proceso de facturación y etiquetado de sus valijas de forma autónoma en terminales de autoservicio.

Estos continuos esfuerzos de la terminal aérea por potenciar la experiencia de los viajeros le han valido reconocimientos internacionales este año. Por un lado, recibió el premio Airport Service Quality (ASQ) al Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe en 2024 en la categoría de terminales aéreas de hasta 2 millones de pasajeros, otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos.

Además, su renovado Espacio Gastronómico fue premiado como “Airport Food Hall Of The Year” en la categoría de aeropuertos con hasta 20 millones de pasajeros en los Airport Food & Beverage (FAB) + Hospitality Awards.

El Aeropuerto Internacional de Carrasco forma parte de Aeropuertos Uruguay, gestionado por el grupo Corporación América Airports, que opera la red de aeropuertos de Carrasco, Punta del Este, Durazno, Melo, Carmelo, Paysandú, Salto y Rivera.