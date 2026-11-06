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Sociedad León XIV | papa | Punta Gorda

Alta expectativa

El papa León XIV vuelve a Uruguay, ya había estado como superior de la Orden de San Agustín

Previo a ser nombrado Papa, Robert Francis Prevost, había estado en Uruguay en el marco de una gira latinoamericana, puntualmente en la Iglesia de Santa Rita en Punta Gorda.

El Papa León XIV ya había estado en Montevideo

El Papa León XIV ya había estado en Montevideo

 FM Gente
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Robert Francis Prevost estuvo en Montevideo en 2005 compartiendo actividades con integrantes de la congregación local, según informó el obispo de Maldonado, Punta del Este y Minas, Milton Troccoli a FM Gente.

Además de ese encuentro también estuvo cerca del año 2011 como contó el párroco agustiniano de la iglesia Santa Rita (Punta Gorda), fraile William Micheletto. El arquitecto Leónidas Baya, director de Cultura de Rivera, publicó en su cuenta de Facebook una fotografía en la que aparece el papa León XIV junto con otros sacerdotes de la orden, según consigno Montevideo Portal y confirmó Caras y Caretas.

El papa León XIV aterrizará en Uruguay sobre las 16:30 horas del viernes, estará entre el 6 y el 8 de noviembre para realizar tres eventos multitudinarios: una misa en Paysandú, otra en Florida y una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo. Sobre las 16 horas ingresó en el espacio aéreo uruguayo.

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