El Sumo Pontífice León XIV vuelve a Uruguay este viernes, ya que en el pasado había estado en el país como parte de sus tareas de superior general de la Orden de San Agustín. Una de las anteriores visitas sucedió en el marco de una recorrida por América Latina, para vincularse con las comunidades agustinas de distintos países.
Alta expectativa
El papa León XIV vuelve a Uruguay, ya había estado como superior de la Orden de San Agustín
Previo a ser nombrado Papa, Robert Francis Prevost, había estado en Uruguay en el marco de una gira latinoamericana, puntualmente en la Iglesia de Santa Rita en Punta Gorda.