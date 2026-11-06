El pontífice León XIV inició este viernes 6 de noviembre un nuevo periplo internacional que lo traerá a Uruguay y luego lo llevará a Argentina y Perú, en una gira que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre. Según reportó el portal oficial Vatican News, la aeronave Airbus A330-900 de la compañía Ita Airways despegó desde el aeropuerto romano de Fiumicino "Leonardo da Vinci" a las 7:05 hora local (3:05 de Uruguay), dando comienzo formal a la sexta visita apostólica de su pontificado.
Primeras imágenes
El papa León XIV ya vuela rumbo a Montevideo para iniciar su gira regional
El pontífice León XIV llegará a Montevideo a las 16:30 en la primera escala de su gira continental. ¿Qué actividades tiene previstas para este viernes? Conocé su agenda.