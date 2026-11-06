El papa León XIV ya vuela rumbo a Montevideo para iniciar su gira regional

Posteriormente, el pontífice mantendrá un encuentro con diplomáticos, representantes de la sociedad civil y autoridades gubernamentales. En esa instancia formal, tras las palabras de apertura del presidente Orsi, León XIV ofrecerá su primer discurso público en suelo uruguayo. La agenda continuará a las 18:15 con una audiencia privada entre el jefe del Estado del Vaticano y el presidente uruguayo en las instalaciones del Edificio José Artigas.

El tramo final de la jornada de apertura combinará recorridos a pie y en vehículo eléctrico hacia la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago, previstos para las 18:45. +En el templo matriz, el obispo de Roma encabezará el rezo de las Vísperas ante obispos, sacerdotes, diáconos, integrantes de órdenes religiosas y seminaristas. El repliegue de la delegación vaticana hacia la Nunciatura Apostólica está fijado para las 20:00.