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Sociedad León XIV | Montevideo | papa

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El papa León XIV ya vuela rumbo a Montevideo para iniciar su gira regional

El pontífice León XIV llegará a Montevideo a las 16:30 en la primera escala de su gira continental. ¿Qué actividades tiene previstas para este viernes? Conocé su agenda.

El papa León XIV ya vuela rumbo a Montevideo .

El papa León XIV ya vuela rumbo a Montevideo .

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Por Redacción de Caras y Caretas

El pontífice León XIV inició este viernes 6 de noviembre un nuevo periplo internacional que lo traerá a Uruguay y luego lo llevará a Argentina y Perú, en una gira que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre. Según reportó el portal oficial Vatican News, la aeronave Airbus A330-900 de la compañía Ita Airways despegó desde el aeropuerto romano de Fiumicino "Leonardo da Vinci" a las 7:05 hora local (3:05 de Uruguay), dando comienzo formal a la sexta visita apostólica de su pontificado.

La travesía transatlántica demandará algo más de trece horas de vuelo. El arribo del obispo de Roma al Aeropuerto Internacional de Carrasco está programado para las 16:30. El papa estará en territorio uruguayo hasta el domingo 8 de noviembre.

El intinerario del papa para este viernes

Una vez completados los protocolos de recepción en la terminal aérea, la comitiva papal se trasladará hacia el centro de la capital. La actividad oficial comenzará a las 17:30 en la Plaza Independencia con la ceremonia formal de bienvenida. En el lugar, frente a la Torre Ejecutiva, el mandatario Yamandú Orsi encabezará la recepción junto a la vicepresidenta de la República, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y tres exgobernantes del país.

Posteriormente, el pontífice mantendrá un encuentro con diplomáticos, representantes de la sociedad civil y autoridades gubernamentales. En esa instancia formal, tras las palabras de apertura del presidente Orsi, León XIV ofrecerá su primer discurso público en suelo uruguayo. La agenda continuará a las 18:15 con una audiencia privada entre el jefe del Estado del Vaticano y el presidente uruguayo en las instalaciones del Edificio José Artigas.

El tramo final de la jornada de apertura combinará recorridos a pie y en vehículo eléctrico hacia la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago, previstos para las 18:45. +En el templo matriz, el obispo de Roma encabezará el rezo de las Vísperas ante obispos, sacerdotes, diáconos, integrantes de órdenes religiosas y seminaristas. El repliegue de la delegación vaticana hacia la Nunciatura Apostólica está fijado para las 20:00.

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